Oggi Visa (NYSE: V) ha presentato nuovi dati che evidenziano la crescente adozione delle stablecoin nei pagamenti aziendali e nei programmi di carte commerciali, sottolineando come questa criptovaluta venga impiegata sempre più spesso come vera e propria infrastruttura finanziaria.

I risultati emergono in un momento in cui imprese, istituti finanziari e fornitori di servizi di pagamento stanno esplorando in misura crescente l’uso delle stablecoin per composizioni, gestione di tesoreria, pagamenti intermedi e commercio transfrontaliero.

I nuovi dati Visa mostrano quanto segue:

Circa il 17% del volume delle carte collegate a stablecoin nell’esercizio fiscale 2026 (da inizio anno) riguarda programmi di carte aziendali e commerciali.

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