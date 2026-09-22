Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha reso noto che i dati provenienti dal suo portafoglio Infiammazione e Autoimmunità (IAI) verranno presentati al Congresso dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV, European Academy of Dermatology and Venereology) 2026, che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre 2026, a Vienna, Austria.

"L'ampiezza della ricerca presentata all'EADV 2026 evidenzia la solidità del nostro portafoglio Infiammazione e Autoimmunità", ha dichiarato Pablo J. Cagnoni, M.D., Presidente di Incyte e Responsabile globale di Ricerca e Sviluppo. "Le presentazioni di dati relativi a idrosadenite suppurativa, dermatite atopica e prurigo nodularis dimostrano il nostro impegno nel portare avanti l'innovazione nelle patologie cutanee immunomediate e nell'approfondire la nostra comprensione dell'esperienza dei pazienti".

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