Klarna (NYSE: KLAR), la rete finanziaria per tutti i giorni, e Adyen (AMS: ADYEN) oggi hanno annunciato che ora i consumatori possono pagare con Klarna quando un agente AI effettua il pagamento per loro tramite Adyen Agentic . Klarna è la prima opzione di pagamento, oltre le carte, disponibile in Adyen Agentic, la suite di commercio agentico di Adyen, e i commercianti che già offrono Klarna tramite Adyen possono attivarla senza bisogno di una nuova integrazione.

Oggi, la maggior parte degli agenti di acquisto AI completa gli acquisti con una carta di credito o di debito archiviata, escludendo opzioni di pagamento flessibile che molti consumatori scelgono alla cassa normale.

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