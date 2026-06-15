HUI S.p.A., la pionieristica SuperApp verticale e società SaaS dedicata all’ecosistema globale delle startup e del Venture Capital, quotata alla Borsa di Vienna, ha oggi presentato la propria strategia globale di prodotto, segnando una convergenza senza precedenti tra i mercati regolamentati tradizionali e la finanza decentralizzata.

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HUI (HUI:VSE) unisce finanza tradizionale e crypto: avvia la negoziazione continua a Vienna con un market maker leader e annuncia l’imminente quotazione del token su un importante exchange globale

Trainata da una crescita del titolo del +15% e dal consolidamento dell’impegno di investimento equity da 25 milioni di dollari nel round A, interamente sottoscritto dal fondo istituzionale globale Nimbus Capital, la società ha annunciato il prossimo passaggio alla negoziazione continua sul mercato di Vienna in partnership con un primario market maker europeo, insieme all’attivazione delle prime opzioni PUT collegate al round.

Emmanuelle Deba, Presidente del Consiglio di Amministrazione di HUI S.p.A., ha dichiarato:

"La risposta dei mercati azionari tradizionali e il nostro ingresso nella negoziazione continua, supportato da un market maker europeo di primo livello, confermano la nostra maturità istituzionale. Parallelamente, l’espansione nel settore degli asset digitali risponde alla forte domanda di dinamismo e liquidità proveniente dalla nostra comunità internazionale di investitori in rapida crescita."

Robert Baker, Managing Partner di Nimbus Capital, ha commentato:

"Siamo lieti di supportare HUI nel suo percorso di integrazione tra i mercati pubblici tradizionali e la nuova generazione di infrastrutture Web3. Nimbus Capital si concentra sulla connessione tra finanza strutturata, accesso ai mercati pubblici e crescita degli asset digitali, e HUI rappresenta un eccellente esempio di questa convergenza. In qualità di partner e investitori attivi in HUI S.p.A., siamo entusiasti di sostenere la continua espansione della società, la sua strategia di liquidità e la più ampia roadmap dedicata agli asset digitali."

La partecipazione di Nimbus Capital rafforza ulteriormente la posizione di HUI come piattaforma quotata che collega il finanziamento azionario regolamentato con l’innovazione Web3.

Grazie alla propria rete globale che include mercati pubblici, asset digitali, exchange, fornitori di liquidità e investitori istituzionali, Nimbus Capital è nella posizione ideale per supportare la prossima fase di crescita di HUI attraverso il supporto alla quotazione del token su un exchange centralizzato (CEX) di Tier 1.

HUI v3: 1,2 milioni di linee di codice che ridefiniscono produttività e Intelligenza Artificiale

L’attesissima Open Beta della versione v3 sarà lanciata entro pochi giorni, al termine di un imponente progetto di sviluppo durato tre anni, focalizzato sulla riscrittura di una base proprietaria composta da oltre 1,2 milioni di linee di codice ottimizzate per gli standard Web3.

HUI v3 introduce un modello dati rivoluzionario per l’Intelligenza Artificiale: a differenza dei software generici (come Gemini, ChatGPT o Claude), l’AI di HUI sfrutta 10 anni di dati proprietari altamente qualificati, relativi a contatti e comportamenti, raccolti direttamente dai processi core delle startup clienti e non tramite attività di web crawling di terze parti.

L’architettura integra, inoltre l’Enry’s Model (proprietà intellettuale derivante dall’incubazione all’interno di Enry’s Island), trasferendo nella piattaforma competenze uniche di business e processi operativi e consentendo alle startup di implementare Agenti AI verticali costruiti sulle migliori pratiche condivise da acceleratori e fondi di Venture Capital.

Victor Pizzoni, membro del Consiglio di Amministrazione con delega agli Affari Societari, ha commentato:

"Con HUI v3 stiamo colmando un divario strutturale che colossi tecnologici come Meta (che non è mai riuscita a far adottare Workplace alla propria community) e Microsoft (che non è mai riuscita a realizzare il percorso inverso, ovvero integrare realmente la suite MS Office con LinkedIn dopo l’acquisizione) hanno storicamente faticato a superare: unire perfettamente l’efficienza operativa di HUI.Desk con la rete relazionale dell’ecosistema HUI.play. Inoltre, la nostra nuova app Finance centralizza le operazioni aziendali, eliminando la frammentazione dei fogli di calcolo e automatizzando i processi di fundraising e Investor Relations."

HUI v4: startup con singolo founder e approccio crypto-native

La società ha inoltre presentato il framework della futura versione HUI v4 , in sviluppo da oltre 12 mesi.

Questa nuova generazione della piattaforma consentirà la creazione di startup altamente scalabili gestite da un singolo fondatore, permettendo a una sola persona di coordinare operazioni complesse attraverso molteplici agenti di Intelligenza Artificiale orchestrati da HUI.

La piattaforma offrirà inoltre una portabilità completa multi-dispositivo attraverso applicazioni Web, Mobile, Desktop, Smart Speaker e Smart TV.

Sul fronte degli asset digitali, l’ecosistema beneficia di anni di transazioni peer-to-peer alimentate dall’HUI Coin.

Per rispondere alla forte domanda proveniente dalla propria base utenti e dagli azionisti istituzionali, HUI ha annunciato ufficialmente il prossimo lancio del proprio Utility Token aziendale, che sarà quotato a breve su un importante exchange globale di primo livello (stay tuned).

Alessandro Pacciana, Investor Relations di HUI S.p.A., ha concluso:

"La nostra roadmap (alla quale il nostro straordinario team decentralizzato di talenti tecnologici e manageriali distribuiti tra Italia, Regno Unito, India, Ucraina, Estremo Oriente e Stati Uniti lavora da anni) posiziona HUI come il sistema operativo definitivo per il movimento globale delle startup e del Venture Capital, replicando il cambiamento di paradigma che Microsoft Office portò ai personal computer negli anni ’90. L’imminente quotazione del nostro utility token su un importante exchange globale, in parallelo al consolidamento della nostra presenza sui mercati azionari di Vienna, rappresenta un punto di svolta fondamentale nella valorizzzazione del nostro ecosistema decentralizzato: restate sintonizzati."

Informazioni su HUI S.p.A.

HUI S.p.A. è la prima SuperApp e piattaforma SaaS integrata al mondo quotata alla Borsa di Vienna (Wiener Börse). Nata dall’ecosistema Enry’s Island e alimentata dall’Enry’s Model, HUI integra in un unico ambiente software tutte le funzionalità di gestione aziendale, collaborazione, finanza, networking e blockchain necessarie all’ecosistema internazionale delle startup e del Venture Capital.

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