Modon ha stabilito un nuovo punto di riferimento per il mercato immobiliare degli Emirati Arabi Uniti con il lancio di Hudayriyat Golf Estates sull'isola di Hudayriyat, ad Abu Dhabi.

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Modon's Hudayriyat Golf Estates sets UAE record with more than AED 13 billion in sales within days of launch (Photo: AETOSWire)

A pochi giorni dal lancio, il complesso ha raggiunto un volume di vendite da record, superando i 13 miliardi di AED, segnando il valore di vendita più alto mai registrato pubblicamente per il lancio di un singolo progetto residenziale negli Emirati Arabi Uniti.

Composto da un'esclusiva collezione di dimore sul campo da golf, ville e villette a schiera, il complesso ha visto la vendita di 1.700 delle sue residenze già pochi giorni dopo il lancio.

La risposta da parte di acquirenti e investitori riflette la fiducia nel mercato immobiliare di Abu Dhabi e nella visione di sviluppo di Modon, rafforzando al contempo la posizione dell'isola di Hudayriyat come destinazione di lifestyle d'eccellenza.

Progettato all'insegna della privacy, del benessere e di uno stile di vita di alto livello, il complesso residenziale recintato ha suscitato forte interesse: il 15% degli acquirenti era costituito da non residenti negli Emirati Arabi Uniti, mentre l'81% rappresentava nuovi clienti di Modon. L'architettura di ispirazione andalusa, la doppia vista sul lungomare e sul fairway e un campo da golf di 95 ettari sono integrati in un piano regolatore che favorisce gli spostamenti a piedi. Una struttura verde lunga 2,3 chilometri collega una serie di servizi, tra cui una club house, strutture per il benessere e il fitness, negozi e attività ricreative, spazi di coworking e una scuola.

Sua Eccellenza Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Presidente di Modon Holding, ha dichiarato: "Questa forte domanda riflette la crescente fiducia globale in Abu Dhabi e negli Emirati Arabi Uniti, sostenuta dalla visione a lungo termine della leadership, dalla forza economica e dall'impegno per lo sviluppo sostenibile. Rafforza la posizione dell'emirato come una delle destinazioni più attraenti al mondo per investimenti, talenti e qualità della vita".

Bill O'Regan, Group CEO di Modon Holding, ha dichiarato: "Questa risposta riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui le persone scelgono dove vivere. Gli acquirenti cercano sempre più comunità che combinino case di qualità con stile di vita, benessere e connettività. In Modon, il nostro obiettivo è creare destinazioni integrate che uniscano questi elementi in modo da offrire un valore duraturo per i residenti, gli investitori e la città in generale".

Ibrahim Al Maghribi, amministratore delegato di Modon Real Estate, ha aggiunto: "Hudayriyat Golf Estates è stato progettato per offrire un'esperienza residenziale esclusiva incentrata su qualità, privacy e stile di vita attivo. La risposta da parte degli acquirenti riflette il fascino della comunità, la sua posizione esclusiva e la forza della domanda di case progettate con cura ad Abu Dhabi. Siamo grati per la fiducia riposta in Modon e non vediamo l'ora di dare vita a questa comunità".

Situato a circa 20 minuti dal centro di Abu Dhabi e a 30 minuti dall'aeroporto internazionale di Zayed, Hudayriyat Golf Estates offre anche accesso diretto alle attrazioni sportive e ricreative dell'isola di Hudayriyat, tra cui Surf Abu Dhabi, il Velodromo e una vasta rete di percorsi per ciclismo, corsa e svago.

Per ulteriori informazioni e per manifestare il proprio interesse nei confronti di futuri progetti, i potenziali investitori possono visitare il sito www.modon.com o chiamare il numero 800 MODON.

Informazioni su Modon:

Modon è una holding internazionale, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e quotata alla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Modon è all'avanguardia nell'innovazione urbana, creando progetti ed esperienze iconici che superano costantemente le aspettative. Dal settore immobiliare all'ospitalità, alla gestione patrimoniale e degli investimenti, agli eventi, alla ristorazione e al turismo, alle infrastrutture urbane, diamo vita alle città offrendo un valore sostenibile e a lungo termine.

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*Fonte: AETOSWire

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