HTEC , l'azienda globale di tecnologia e progettazione dell'AI con sede nella Silicon Valley, la settimana scorsa ha presentato il modo in cui ha utilizzato il data branching di Lakebase per permettere uno sviluppo più rapido, operazioni più sicure e nuove possibilità per le aziende basate sui dati che operano in ambienti altamente regolamentati. La soluzione è stata sviluppata in collaborazione con un fornitore leader di tecnologia per la gestione del rischio e della conformità al servire delle istituzioni finanziarie.

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HTEC, the global technology and AI engineering firm headquartered in Silicon Valley, last week showcased how it used Lakebase data branching to enable faster development, safer operations, and new possibilities for data-driven organizations operating in highly regulated environments.

Risoluzione degli ingorghi critici dello sviluppo negli ambiti regolamentati

Al centro della collaborazione c'era una sfida condivisa: come consentire i moderni flussi di lavoro dei dati in un ambiente governato da rigorosi requisiti di sicurezza e conformità .

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