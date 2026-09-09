Hovione Holding AG ha annunciato oggi la nomina di Stefan Doboczky al ruolo di Chief Executive Officer (CEO), con decorrenza dal 1º aprile 2027.

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Stefan Doboczky, Chief Executive Officer of Hovione. Photo credit: Karl Michalski.

Dal 2024, Stefan Doboczky ha svolto la funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione di Hovione Holding AG, in cui è stato fondamentale per plasmare la strategia e la visione dell'azienda. Lascerà la funzione di Presidente per assumere il ruolo di Chief Executive Officer.

Fondato nel 1959, Hovione è un gruppo di tecnologia e servizi farmaceutici a conduzione familiare che si rivolge al settore globale, con oltre 2.600 dipendenti, quattro siti di produzione e R&S ispezionati dalla FDA in Europa, Stati Uniti e Cina, e una leadership tecnologica riconosciuta a livello internazionale nell'essiccazione a spruzzo e nella produzione continua di compresse.

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