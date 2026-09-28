Horizon3, la Società di sicurezza proattiva nativa per l'AI, oggi ha annunciato di aver ottenuto la certificazione Cyber Essentials Plus che copre la sua rete NodeZero AWS EU. La rete supporta la sede nell'Ue di sovranità dei dati di Horizon3 in Germania.

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Horizon3 Earns Cyber Essentials Certification Covering NodeZero EU Network

Le organizzazioni utilizzano NodeZero® per testare gli ambienti di test e identificare le vulnerabilità suscettibili di attacchi informatici. Quando i clienti e i partner valutano la piattaforma stessa, essi devono anche comprendere gli standard di sicurezza applicati alla sua infrastruttura di sostegno. Il certificato Cyber Essentials identifica una porzione ben definita di tale infrastruttura e la base di riferimento utilizzata per la valutazione.

Sviluppata dal britannico National Cyber Security Centre, Cyber Essentials affronta cinque controlli fondamentali: firewall, configurazione sicura, aggiornamenti di sicurezza, controllo dell'accesso degli utenti e protezione da malware. La certificazione si basa su un'autovalutazione dell'organizzazione, verificata da un valutatore.

“Per sostenere i carichi di lavoro più sensibili nel Regno Unito dobbiamo soddisfare gli standard più importanti per gli esperti di sicurezza informatica britannici”, ha dichiarato Snehal Antani, AD e cofondatore di Horizon3. “Ottenere il diritto di supportare i carichi di lavoro più sensibili del Regno Unito è essenziale per la nostra strategia informatica sovrana, e Cyber Essentials Plus è la prossima tappa del nostro percorso”.

Il traguardo di UK Cyber Essentials dimostra:

Controlli di sicurezza delle informazioni sottoposti a valutazione e verifica indipendenti

Protezione proattiva contro i comuni vettori di attacco

Garanzia per i clienti britannici, e assistenza nel soddisfare i propri obblighi di sicurezza

L'impegno costante di Horizon3 nel migliorare il suo livello di sicurezza informatica e la fornitura di servizi

La sede europea di Horizon3 è un'implementazione distinta di NodeZero in Germania. Attraverso NodeZero, i clienti possono testare in modo indipendente i propri ambienti, constatare come le vulnerabilità diventano percorsi di attacco, dare priorità alle correzioni secondo l'impatto dimostrato e verificare l'efficacia delle misure correttive. La certificazione aggiunge informazioni sui requisiti minimi di sicurezza della rete AWS nell'UE che supporta tale servizio.

Il certificato è stato rilasciato a Horizon3.ai, Inc. il 22 settembre 2026, ed è valido fino al 22 settembre 2027. La sua portata di organizzazione parziale comprende la rete NodeZero AWS EU e le reti domestiche dei dipendenti. Altre installazioni di NodeZero e nodi NodeZero Host installati da clienti esulano dall'ambito di Horizon3.ai.

Informazioni su Horizon3

Horizon3, l'azienda proattiva di sicurezza informatica nativa per l'AI alla base di NodeZero®, sposta il vantaggio dagli hacker agli esperti di sicurezza informatica dando alle organizzazioni il potere di contrastare l'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale. NodeZero, il World’s Best AI Hacker™, mette alla prova le difese in modo autonomo a velocità automatica, scopre in modo sicuro e stabilisce la priorità dei percorsi di attacco utilizzabili, verifica istantaneamente le correzioni e promuove un ciclo continuo di hack, fix e verify (attacchi, correzioni e verifiche). Più di 7.000 organizzazioni, tra cui agenzie per la difesa globale, aziende Fortune 10, banche multinazionali e i principali fornitori di servizi sanitari si affidano a Horizon3 per ottenere sicurezza verificabile. Horizon3 è stata recentemente nominata Fastest Growing Cybersecurity Company (Azienda di sicurezza informatica in più rapida crescita) in Nord America da Deloitte Technology Fast 500 e una delle Aziende più innovative da Fast Company nel 2026. Seguire Horizon3 su LinkedIn e X .

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Dylan Martinez

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