HOF Capital oggi ha annunciato il completamento della sua acquisizione di partecipazioni azionarie di Porsche in Bugatti Rimac e Rimac Group attraverso un consorzio guidato da HOF. La transazione, annunciata per la prima volta nell'aprile 2026, si è conclusa a seguito della soddisfazione di tutte le condizioni, tra cui le autorizzazioni normative. Le partecipazioni complessive di Porsche sono state valutate a circa 1 miliardo di euro.

HOF Capital ha avviato e guidato la transazione, assemblando un consorzio di investitori istituzionali provenienti da Europa e Stati Uniti. A conclusione della transazione, HOF detiene una partecipazione del 23,5% e diventa l'azionista di maggioranza in Rimac Group, che detiene la partecipazione di controllo del 55% in Bugatti Rimac.

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