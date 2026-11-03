Hightouch, la piattaforma di marketing agentico all’avanguardia nel settore, oggi ha lanciato Match Booster nel Regno Unito, in Germania, Francia, Spagna e Italia. Match Booster aiuta brand, agenzie, editori e reti di media a raggiungere un numero maggiore dei propri clienti su oltre 50 piattaforme pubblicitarie, tra cui Google, Meta, Amazon, TikTok e The Trade Desk, integrando i dati di prima parte per i quali è stato ottenuto il consenso anziché sostituirli.

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Patrick Lenihan

hightouch@gravitystrat.com

Gravity Strategic Partners





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