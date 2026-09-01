Helical Fusion Co., Ltd., un'azienda di energia da fusione che sviluppa un Helical Stellarator per energia da fusione nucleare potenzialmente redditizia, è stata nominata tra i candidati definitivi per il programma del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) del Giappone, che contribuiranno a dimostrare la creazione di energia da fusione nucleare.

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Image of Helix HARUKA, Helical Fusion’s Integrated Demo Device(left), and Helix KANATA, Helical Fusion’s Fusion Pilot Plant(right)

Il programma è finalizzato ad accelerare la dimostrazione dell'energia da fusione negli anni 2030, nell'ambito delle strategie nazionali di energia e fusione nucleare del Giappone. Il programma supporta lo sviluppo tecnologico del settore privato in diversi approcci alla fusione nucleare, tra cui reattori tokamak, stellarator e laser, con finanziamenti statali pari a circa 60 miliardi di yen previsti nei prossimi tre anni fino al 2028.

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