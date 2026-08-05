HappyRobot , l'azienda che mette gli agenti IA al lavoro in complesse operazioni aziendali, ha annunciato oggi di aver raccolto 150 milioni di dollari con un finanziamento di Serie C guidato da Prysm Capital e co-diretto da Eurazeo. Gli investitori esistenti a16z, Base10, Y Combinator stanno stanno raddoppiando gli impegni con la partecipazione di investitori strategici come Koch Disruptive Technologies (KDT), Orange e T.Capital (Deutsche Telekom), Bankinter, Endeavor Catalyst, Kfund e Wave-X. Il round valuta l'azienda a 1,2 miliardi di dollari post-money, il che porta il finanziamento totale a circa 200 milioni di dollari e segna una nuova fase di crescita, mentre le aziende implementano agenti di IA in attività di importanza cruciale.

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