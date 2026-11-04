H2SITE è stata prescelta per ricevere il sostegno del Fondo per l’innovazione dell’Unione Europea per lo sviluppo di un progetto di cracking dell’ammoniaca su scala industriale a Rotterdam, subordinatamente alla formalizzazione dell’accordo di sovvenzione. La preferenza che le è stata accordata rappresenta un traguardo importante nel suo impegno per portare la propria tecnologia su scala industriale e sostenere la decarbonizzazione nei settori in cui questo processo risulta difficile.

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Aerial view of the Botlek in Rotterdam. Photo: T.W. van Urk / Shutterstock

Il progetto mira a recuperare e purificare l’idrogeno dall’ammoniaca importata, in prossimità dei centri di consumo industriale, facendo avanzare l’impiego industriale della tecnologia H2SITE.

H2SITE sta collaborando strettamente con gli stakeholder industriali di Rotterdam per definire l’integrazione del progetto lungo l’intera catena del valore, dalla ricezione e dallo stoccaggio dell’ammoniaca fino alla produzione e alla distribuzione dell’idrogeno. Il coordinamento tra fornitori di tecnologia, gestori di infrastrutture e partner industriali è essenziale per garantire sia la sicurezza e l'operatività sia un’implementazione efficiente su scala industriale.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo. La decisione finale di investimento sarà subordinata ai necessari lavori di ingegneria e di autorizzazione, agli accordi commerciali e al finanziamento. Il progetto si basa sulla tecnologia proprietaria H2SITE di membrane in lega di palladio per fornire soluzioni industriali per l’idrogeno. Grazie a un proprio stabilimento di produzione in Europa, H2SITE combina capacità produttive interne e know-how industriale per portare la propria tecnologia su scala più vasta e realizzare progetti di cracking dell’ammoniaca e di purificazione dell’idrogeno di dimensioni più grandi.

“Fino a pochi anni fa lavoravamo con membrane da 25 centimetri. Oggi stiamo sviluppando progetti in grado di trasformare quella tecnologia in nuove capacità industriali in Europa. Siamo orgogliosi di questi progressi e il sostegno europeo è fondamentale per passare dallo sviluppo tecnologico all’impiego industriale”, spiega Andrés Galnares, amministratore delegato di H2SITE. “Il nostro obiettivo è collaborare con partner industriali esperti per offrire soluzioni sicure e affidabili alle industrie difficili da decarbonizzare”.

Il progetto rientra nella strategia più ampia di H2SITE volta a industrializzare le proprie tecnologie di produzione e separazione dell’idrogeno. Il sostegno del Fondo per l’innovazione la aiuterebbe a compiere questo passo successivo, insieme alle attività tecniche e commerciali necessarie per sviluppare un progetto industriale sostenibile.

Informazioni su H2SITE

H2SITE è un’impresa di tecnologia industriale specializzata nella produzione e nella separazione dell’idrogeno. La sua tecnologia proprietaria di separatori e reattori a membrana in lega di palladio consente di produrre idrogeno ad alta purezza da diversi vettori di idrogeno e di recuperare l’idrogeno da miscele di gas industriali.

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andres.galnares@h2site.com

Ceo H2SITE





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