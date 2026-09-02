Mentre la capacità dei data center per l’IA accelera per stare al passo con la domanda di potenza di calcolo, l’acqua è diventata uno dei vincoli più severi che determinano dove, e con quale rapidità, possano essere realizzate nuove strutture. Nessun luogo lo dimostra chiaramente quanto il Texas occidentale, dove uno dei più grandi progetti di infrastrutture IA degli Stati Uniti sta prendendo forma in una regione con risorse idriche limitate.

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Gradiant is the Water Layer of the AI Economy — designing, building, and operating complete water systems for chips, data centers, energy, and industry.

Gradiant , il water layer (“livello idrico”) dell’economia IA, oggi ha annunciato la sigla di un nuovo contratto per la fornitura di un pacchetto idrico e di trattamento delle acque reflue chiavi in mano per il campus di un data center IA hyperscale, sviluppato da una delle più grandi imprese tecnologiche al mondo e che copre sia l’approvvigionamento di acqua potabile sia il trattamento delle acque reflue sotto la responsabilità di un unico partner. Questo progetto espande il portafoglio Gradiant in crescita di infrastrutture idriche a supporto della nuova generazione di data center IA.

Il contratto si aggiunge al portafoglio di data center Gradiant basato su HyperSolved , la sua piattaforma integrata di raffreddamento ad acqua per data center IA che combina tecnologie di trattamento, prodotti chimici CURE e SmartOps. Il progetto supporta uno dei più grandi investimenti plurimiliardari basati sull’IA in corso negli Stati Uniti, rispecchiando la crescente domanda di soluzioni idriche integrate in grado di sostenere lo sviluppo hyperscale in regioni con scarsità d’acqua.

“È nelle regioni caratterizzate da scarsità idrica che si sta verificando l’ondata successiva di crescita hyperscale, ma la maggior parte degli operatori non dispone dei mezzi per insediarvisi”, spiega Prakash Govindan, amministratore delegato Gradiant. “Noi ne stiamo fornendo uno. Questo progetto dimostra che gli hyperscaler possono costruire in questi mercati senza che l’acqua diventi il motivo che glielo impedisce”.

“Questo progetto mette alla prova la storia comprovata di risultati positivi conseguiti da Gradiant nel settore dei data center rispondendo ai requisiti di tempi di realizzazione quanto più brevi possibili e con i vincoli idrici più complessi che abbiamo mai visto, grazie alla solida presenza che abbiamo già attuato nel Texas”, aggiunge Nish Vora, direttore generale per le Americhe presso Gradiant. “Stiamo realizzando l’intero sistema idrico e di trattamento delle acque reflue della struttura, progettato per azzerare gli scarichi nelle acque superficiali, seguendo un cronoprogramma di cantiere che non lascia alcun margine per ritardi”.

La progettazione a scarico zero nelle acque superficiali offre un modello di riferimento per la nuova generazione di infrastrutture IA. Con l’espansione degli hyperscaler in regioni sempre più povere d’acqua, l’iniziativa dimostra come la crescita della capacità di calcolo dell’IA e una gestione responsabile delle risorse idriche possano procedere di pari passo, creando un modello per i successivi sviluppi a livello globale.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è il water layer (“livello idrico”) dell’economia dell’intelligenza artificiale. Fondata presso il MIT e con sede principale a Boston, progetta e realizza le infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue alle spalle dello sviluppo dell’IA: dai microchip e dai data center fino all’energia e alle industrie che da essi dipendono. Man mano che la domanda di IA accelera, l’acqua sta diventando la risorsa che determina cosa possa essere costruito. Le tecnologie Gradiant riducono i prelievi industriali, recuperano ciò che andrebbe sprecato e restituiscono acqua pulita alla natura, con oltre 3.000 impianti di trattamento realizzati in 92 paesi. Per saperne di più visitare gradiant.com .

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Referente aziendale

Felix Wang

Direttore globale marketing Gradiant

fwang@gradiant.com





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