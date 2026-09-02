SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che la società singaporiana Goku Technologies Pte. Ltd., un gestore di investimenti quantitativi basato sull’IA, ha scelto SS&C come proprio fornitore di servizi di gestione fondi. La società, con sedi a Shanghai e Singapore, impiega strategie di trading sistematico per investire in titoli azionari in Asia, con un patrimonio in gestione pari a 4 miliardi di dollari.

SS&C GlobeOp fornirà servizi di amministrazione fondi per il Goku Technologies Master Fund, che adotta una strategia di trading ad alto volume con una sostanziale attività operativa giornaliera. SS&C sosterrà il fondo attraverso una suite completa di servizi, inclusi la contabilità del fondo e i servizi per gli investitori, aiutando Goku Technologies a sviluppare un modello operativo scalabile.

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