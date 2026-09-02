SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che la società singaporiana Goku Technologies Pte. Ltd., un gestore di investimenti quantitativi basato sull’IA, ha scelto SS&C come proprio fornitore di servizi di gestione fondi. La società, con sedi a Shanghai e Singapore, impiega strategie di trading sistematico per investire in titoli azionari in Asia, con un patrimonio in gestione pari a 4 miliardi di dollari.
SS&C GlobeOp fornirà servizi di amministrazione fondi per il Goku Technologies Master Fund, che adotta una strategia di trading ad alto volume con una sostanziale attività operativa giornaliera. SS&C sosterrà il fondo attraverso una suite completa di servizi, inclusi la contabilità del fondo e i servizi per gli investitori, aiutando Goku Technologies a sviluppare un modello operativo scalabile.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260901973073/it/
Brian Schell
Direttore finanziario
SS&C Technologies
Tel.: +1-816-642-0915
E-mail: InvestorRelations@sscinc.com
Justine Stone
Rapporti con gli investitori
SS&C Technologies
Tel.: +1-212-367-4705
E-mail: InvestorRelations@sscinc.com
Referenti per i media
Madison Gallo
Prosek Partners
E-mail : pro-SSC@prosek.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire