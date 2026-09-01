Angelalign Technology Inc. (“Angel” o la “Società”) (6699.HK) ( angelaligner.com ), il secondo fornitore di allineatori dentali trasparenti per fatturato, ha reso noto oggi che il suo fatturato è cresciuto del 42,9% raggiungendo i 230,7 milioni di dollari, mentre l'utile netto è aumentato del 79,6% raggiungendo i 25,5 milioni di dollari nei sei mesi conclusisi il 30 giugno 2026. L'attività di Angel in Europa e Nord America è diventata redditizia in anticipo rispetto al previsto, mentre l'attività nella Cina continentale ha registrato un aumento della quota di mercato ben superiore alle aspettative.

Secondo le indicazioni di medici e personale in ogni regione, le soluzioni di Angel vengono scelte sempre più spesso dopo aver ottenuto risultati più prevedibili, particolarmente in casi complessi, e aver accolto la cultura positiva dell'azienda.

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