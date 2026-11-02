Gli Stati Uniti d’America hanno firmato l’Accordo di partecipazione all’Expo 2030 Riyadh, segnando una tappa significative nelle preparazioni del World Expo e rafforzando ulteriormente lo slancio della partecipazione internazionale all’evento globale.

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The Participation Contract was signed by His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and U.S. Secretary of State Marco Rubio, during a bilateral meeting held on the sidelines of the 2026 G20 Foreign Ministers’ Meeting in Atlanta, Georgia.

La firma segna un importante passo avanti nel percorso che porterà gli Stati Uniti all’Expo 2030 Riyadh, dando il via ai lavori di sviluppo del padiglione, della programmazione e dell’esperienza dei visitatori. Rafforza inoltre il crescente impegno internazionale nei confronti dell’Expo 2030 Riyadh, mentre i Paesi passano dalla conferma della propria partecipazione alla definizione attiva delle esperienze, idee e innovazioni che porteranno al Regno nel 2030.

L’Accordo di partecipazione è stato firmato da Sua Altezza il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro degli Affari Esteri del Regno dell’Arabia Saudita, e dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, durante un incontro bilaterale tenutosi ai margini dell’Incontro 2026 dei Ministri degli Esteri del G20 che si è tenuto ad Atlanta, Georgia. La cerimonia della firma è stata presenziata da Sua Altezza Reale la Principessa Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al-Saud, Ambasciatrice del Regno dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti, e da Talal Al-Marri, AD di Expo 2030 Riyadh.

Sulla scia della tradizione pluriennale di partecipazione agli Expo mondiali, gli Stati Uniti svilupperanno la propria presenza in un’area dedicata all’interno del distretto tecnologico dedicato dell’Expo 2030 Riyadh. La partecipazione degli Stati Uniti all’evento offrirà un’opportunità per presentare l’innovazione, la creatività e la leadership tecnologica del Paese, contribuendo al contempo al tema dell’Expo, “Foresight for Tomorrow”.

Gli Stati Uniti si uniscono a un gruppo sempre più ampio di Paesi che hanno formalizzato la propria partecipazione all’Expo 2030 Riyadh, riflettendo il continuo progresso nel coinvolgimento internazionale. Più di 185 Partecipanti ufficiali hanno confermato la propria presenza, portando avanti la pianificazione dei padiglioni, lo sviluppo e la programmazione dei contenuti. Ogni nuovo accord segna un’ulteriore tappa nel tradurre gli impegni internazionali in un’esperienza del World Expo solida e coinvolgente.

Allo stesso tempo, continuano i lavori nella sede dell’Expo a nord di Riyadh, con lo sviluppo di infrastrutture e la realizzazione degli assetti chiave. Insieme, queste tappe fondamentali dimostrano il progresso su entrambi i fronti: la creazione della struttura fisica dell’Expo 2030 Riyadh e la riunione di partecipanti internazionali che ne definiranno il contenuto e l’esperienza dei visitatori.

Guidato dal tema “Foresight for Tomorrow”, l’Expo 2030 Riyadh si svolgerà dal 1° ottobre 2030 al 31 marzo 2031 , e riunirà Paesi e organizzazioni internazionali da tutto il mondo, accogliendo oltre 42 milioni di visitatori nell’arco di sei mesi. Attraverso le sue cinque aree tematiche - Technology, Planet, Humanity, Culture e Collaboration – l’Expo fornirà una piattaforma globale per consentire alle nazioni di condividere traguardi e ambizioni, esplorare soluzioni a sfide condivise e ispirare nuove possibilità per il futuro.

Informazioni su Expo 2030 Riyadh

Expo 2030 Riyadh si svolgerà dal 1° ottobre 2030 al 31 marzo 2031 e sarà uno degli Expo mondiali più ambiziosi mai progettati, con una sede di 6 milioni di metri quadrati che riunirà 197 Partecipanti ufficiali e si prevede che accoglierà 42 milioni di visitatori in 5 distretti diversi.

Il tema dell’evento sarà “Foresight for Tomorrow” (Sguardo al futuro) e ospitato a Riyadh, città attiva e ambiziosa, Expo 2030 Riyadh offrirà una piattaforma che consentirà ai partecipanti di scambiare idee, definire soluzioni e creare collaborazioni che generano impatto reale, affrontano sfide globali e creano nuove opportunità. Il World Expo presenterà aree culturali immersive, attivazioni giornaliere e interazioni basate sull’AI, unendo la tradizionale ospitalità saudita alla tecnologia all’avanguardia. Alla conclusione dell’evento, della durata di sei mesi, la sede dell’Expo si trasformerà in una meta vivace che continuerà ad attrarre visitatori e contribuirà al dinamico scenario urbano di Riyadh.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

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