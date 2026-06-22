La 44ª edizione del Coller Capital Global Private Capital Barometer rivela che la geopolitica sta svolgendo un ruolo crescente nelle decisioni di allocazione sui mercati privati, mentre i Limited Partner (LP) intervistati mostrano anche segnali di maggiore selettività nella scelta dei GP a cui affidano il capitale.

Poco più di un terzo ( 37% ) degli LP intervistati afferma che l’ambiente geopolitico e le relative prospettive influenzano maggiormente le proprie decisioni di allocazione sui mercati privati rispetto al passato, con quasi la metà degli investitori europei ( 46% ) e dell’Asia-Pacifico ( 47% ) a condividere questa valutazione.

Allo stesso tempo, gli LP intervistati stanno diventando più selettivi, con quasi un quarto ( 23% ) degli LP che si aspetta di ridurre il numero di relazioni con i GP nei propri portafogli di mercati privati nel corso dei prossimi tre anni, rispetto al 16% quando Coller Capital aveva posto la domanda per l’ultima volta nel 2020.

Nonostante ciò, gli LP restano solidi nel loro sostegno ai mercati privati: un terzo ( 33% ) si aspetta di accelerare il proprio ritmo di commitment sui mercati privati, mentre il 57% prevede di mantenere il proprio ritmo invariato nel corso dei prossimi due anni.

Jeremy Coller, Chief Investment Officer e Managing Partner di Coller Capital, ha dichiarato: “I recenti movimenti di rilievo sui mercati pubblici hanno riportato la finestra di exit al centro della conversazione. È incoraggiante, ma sarebbe sbagliato considerare le IPO e i secondari come vie concorrenti verso la liquidità. Il Barometro chiarisce che sono complementari. I secondari sono diventati una via principale verso la liquidità e un elemento centrale del modo in cui gli LP allocano le risorse, riequilibrano i portafogli e mantengono l’esposizione ad asset in cui continuano ad avere convinzione. Due quinti degli LP in questo Barometro si aspettano che l’attività dei veicoli di continuazione continui a crescere anche quando le exit tradizionali si riprendono, il che testimonia quanto strutturale sia diventato questo spostamento verso i secondari.”

La crescita delle allocazioni primarie al credito privato si raffredda, ma i secondari di credito dovrebbero crescere

Dopo diversi anni di rapida espansione, il credito privato sembra entrare in una fase più selettiva. La proporzione di investitori che si aspettano di aumentare la propria allocazione target al debito o al credito privato nei prossimi 12 mesi è scesa dal 42% nel precedente Barometro di Coller Capital al 29% in questa edizione.

Nel frattempo, i secondari di credito privato dovrebbero costituire un’area di crescita significativa. Gli LP classificano il credito privato come l’asset class che dovrebbe vedere la maggiore crescita proporzionale ( 36% ) nel mercato secondario nel corso dei prossimi tre anni, davanti al private equity, alle infrastrutture e al venture capital. Ciò indica uno spostamento nel modo in cui gli investitori potrebbero cercare esposizione al credito privato, con maggiore enfasi su asset consolidati, ribilanciamento del portafoglio, valore relativo e gestione attiva della liquidità.

Allo stesso tempo, gli LP hanno una visione più sfumata delle preoccupazioni attuali intorno al credito privato rispetto a quanto alcuni commenti di mercato potrebbero suggerire. Solo il 18% ritiene che esista un problema sistemico nell’asset class, mentre il 53% ritiene che vi sia un rischio isolato superiore alle aspettative iniziali. Un ulteriore 29% considera il rischio in linea con le aspettative.

I veicoli di continuazione rimangono radicati anche quando le condizioni di exit migliorano

Il Barometro mostra anche che gli LP hanno punti di vista divergenti sul fatto che i GP stiano trovando il giusto equilibrio tra il fornire liquidità e il concedere alle società in portafoglio più tempo per la creazione di valore. Mentre il 40% degli LP ritiene che i GP trovino generalmente il giusto equilibrio, il 39% afferma che i GP non forniscono liquidità abbastanza presto. Un ulteriore 22% afferma che alcune delle migliori società vengono cedute troppo presto.

In questo contesto, i veicoli di continuazione sembrano essere diventati una caratteristica consolidata dei mercati privati piuttosto che una risposta temporanea a condizioni di exit depresse. I dati del settore lo confermano: il volume dei secondari GP-led ha raggiunto circa 106 miliardi di dollari nel 2025, un livello record toccato nonostante l’attività di exit più ampia rimanesse vincolata. Anche quando i canali di exit tradizionali migliorano, il 40% degli LP si aspetta che la nuova attività dei veicoli di continuazione continui ad aumentare, mentre il 29% si aspetta che rimanga ai livelli attuali e il 31% prevede un calo.

Informazioni sul Coller Capital Private Capital Barometer

Giunto alla sua 44ª edizione, il Coller Capital Private Capital Barometer è un’indagine semestrale degli investitori Limited Partner globali. Questa edizione ha intervistato 108 investitori in fondi di capitale privato provenienti da Nord America, Europa, Asia-Pacifico e dal resto del mondo, inclusi il Medio Oriente e il Nord Africa. Più della metà degli LP intervistati ( 55% ) disponeva di oltre 10 miliardi di dollari di masse in gestione e gestisce collettivamente oltre 2.000 miliardi di dollari in attività. Il lavoro sul campo per questa edizione del Barometro si è svolto dal 18 febbraio 2026 al 21 aprile 2026 .

Informazioni su Coller Capital

Coller Capital è leader mondiale nel mercato secondario degli asset privati, rinomato per essere un pioniere e innovatore in questa asset class. Fondata nel 1990, Coller fornisce soluzioni di investimento e liquidità agli investitori dei mercati privati di tutto il mondo e attualmente gestisce 54 miliardi di dollari* in private equity, credito privato e altri strumenti dei mercati privati. Con sede centrale a Londra e uffici in Nord America, Europa e Asia-Pacifico, il nostro team multinazionale offre una copertura globale.

Sin dalla sua fondazione, Coller si è concentrata esclusivamente sugli investimenti secondari e oggi vanta uno dei più grandi team di investimento dedicati a questa asset class.

Il settore Private Wealth Secondaries Solutions (PWSS) di Coller offre fondi perpetui agli investitori privati idonei a livello globale.

Per ulteriori informazioni, visita www.collercapital.com .

*Al 31/12/2025.

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