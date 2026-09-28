Il 15° Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale – Abu Dhabi 2026 è iniziato oggi presso l'ADNEC Centre Abu Dhabi. Il Congresso, che si svolgerà fino al 1° ottobre, attira rappresentanti di oltre 97 Paesi, tra cui più di 32 ministri della Giustizia e dell'Interno, insieme ad alti funzionari, giudici, procuratori, esperti e giovani provenienti da tutto il mondo.

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UAE Opens 15th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and Launches Pledge4Justice with First Pledge of Up to USD 5 Million (Photo: AETOSWire)

La sessione di apertura ha visto l'adozione della Dichiarazione di Abu Dhabi, che costituisce il principale documento politico e strategico del Congresso e guiderà le priorità internazionali e la cooperazione in materia di prevenzione della criminalità, giustizia penale e stato di diritto nei prossimi cinque anni.

La Dichiarazione è imperniata attorno a quattro pilastri: prevenzione e resilienza, giustizia e stato di diritto, minacce criminali in evoluzione e convergenti, innovazione e cooperazione. Questi pilastri si riflettono in 18 articoli e 67 paragrafi che, nel loro insieme, costituiscono la Dichiarazione di Abu Dhabi.

Tra le priorità sostenute dagli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della Dichiarazione figurano le donne, i minori, l'intelligenza artificiale e l'ambiente. La Dichiarazione affronta inoltre questioni quali la criminalità organizzata e la criminalità informatica, l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie moderne nella giustizia penale, la protezione delle vittime, dei testimoni e dei gruppi vulnerabili, il recupero dei beni e la lotta ai flussi finanziari illeciti, le iniziative anticorruzione, la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria reciproca, l'estradizione, la partecipazione delle donne ai sistemi di giustizia penale, la lotta alla violenza contro le donne e il rafforzamento dei sistemi giudiziari attenti ai minori.

La cerimonia di apertura ha segnato il lancio di Pledge4Justice, una piattaforma concepita per tradurre gli impegni politici in iniziative concrete che sostengano l'attuazione della Dichiarazione di Abu Dhabi e contribuiscano al progresso della prevenzione della criminalità, della giustizia penale e dello stato di diritto.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la prima donazione nell'ambito dell'iniziativa, pari a 5 milioni di dollari, attraverso contributi annuali fino a 1 milione di dollari nel periodo dal 2026 al 2031, sottolineando il proprio impegno a sostenere gli sforzi internazionali per rafforzare i sistemi giudiziari, sviluppare le capacità e garantire che gli esiti del Congresso producano un impatto sostenibile nelle comunità.

Il Congresso si svolge all'insegna del tema "Accelerare la prevenzione della criminalità, la giustizia penale e lo stato di diritto: proteggere le persone e il pianeta e realizzare l'Agenda 2030 nell'era digitale". Il programma prevede 15 eventi principali, 93 relatori, 200 riunioni collaterali e una mostra con 38 stand.

Fonte: AETOSWire

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