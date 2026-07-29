C-Crete Technologies ha pubblicato due dichiarazioni ambientali di prodotto (EDP) che verificano che i suoi cementi eliminano il carbonio incorporato fino al 95% rispetto al tradizionale cemento Portland. La tecnologia di C-Crete trasforma un'ampia gamma di rocce naturali e sottoprodotti industriali in collanti cementizi privi di clinker e senza forni, cosicché la produzione è a tutti gli effetti decentralizzata ed è già attualmente utilizzata nel calcestruzzo commerciale.

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Representative C-Crete's project portfolio. More than 4000 tons of C-Crete's ultra-low carbon concrete have been poured in different cities since 2023. C-Crete's oldest pour is more than 3 years old, with no sign of degradation or cracking.

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