GigaDevice , azienda leader nel settore dei semiconduttori, specializzata in Flash memory , microcontroller (MCU) a 32-bit , sensori e prodotti analoghi , sta approfondendo la sua collaborazione all'interno dell'ecosistema con LVGL. La library Open graphics di LVGL è una delle strutture open source integrate più diffuse al mondo. Otto famiglie di prodotti MCU GD32 sono state ora ufficialmente incluse nell'ecosistema LVGL, offrendo agli sviluppatori di tutto il mondo sostegno più pratico ed efficiente per lo sviluppo della grafica integrata.

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Eight GD32 product series supported on LVGL website

LVGL è una struttura di interfaccia utente grafica open source progettata per dispositivi integrati, che si avvale del sostegno commerciale di LVGL Ltd. , azienda tecnologica con sede a Cambridge, Regno Unito.

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