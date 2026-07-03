GigaDevice, società leader nell'ambito dei semiconduttori specializzata in memorie Flash , microcontrollori a 32-bit (MCU) , sensori e prodotti analogici , ha annunciato oggi il lancio della sua nuova memoria EEPROM GD24CL serie I²C . La serie offre prestazioni eccezionali, meccanismi di protezione della sicurezza completi e un'affidabilità eccellente che soddisfa i severi requisiti per uno storage stabile e sul lungo termine di dati di configurazione critici. Queste funzionalità offerte andranno a vantaggio di applicazioni nei settori industriale, energetico, dell'Internet-of-Things (IoT), di data center e di rete. In quanto prima serie di prodotti EEPROM di GigaDevice, il lancio migliora ulteriormente il portafoglio di memorie non volatili dell'azienda e offre ai clienti soluzioni di storage più dinamiche.

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GigaDevice Launches First GD24CL Series I²C EEPROM, Further Expanding Its Non-Volatile Memory Portfolio.

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