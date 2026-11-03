Vedere sangue nel lavandino mentre ci si lava i denti può capitare ed è un segnale spesso sottovalutato. Il sanguinamento frequente delle gengive può però essere connesso a una criticità per la salute orale: spesso indica la presenza di gengivite, la forma iniziale e più comune di malattia gengivale. La buona notizia è che, con una corretta igiene orale, la gengivite è reversibile.

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Se trascurata, la gengivite può evolvere in parodontite, una forma più grave della patologia gengivale che non è reversibile, ma può essere gestita e trattata, e che nel tempo può portare alla perdita dei denti. La salute delle gengive è importante anche oltre il cavo orale. Salute orale e salute generale sono strettamente collegate: l'infiammazione e i batteri associati alle patologie orali possono contribuire allo sviluppo di condizioni quali malattie cardiovascolari, diabete e demenza.

«Il sanguinamento delle gengive durante lo spazzolamento può capitare a chiunque, ma non va ignorato», spiega Eva Castro Perea, laureata in Odontoiatria e Senior Scientific Relations Manager di Oral-B UK . «La cosa peggiore è non intervenire. La gengivite può essere contrastata con una corretta igiene orale, mentre la parodontite può essere gestita ma non guarita. Se la salute delle gengive non migliora entro due settimane, è opportuno rivolgersi al proprio dentista o igienista dentale».

Perché sanguinano le gengive quando uso lo spazzolino o il filo interdentale?

Il sanguinamento gengivale durante lo spazzolamento o l’uso del filo interdentale spesso indica la presenza di gengiviti, infiammazioni del tessuto gengivale generalmente causate dall’accumulo di placca. I batteri presenti nella placca irritano le gengive, che possono arrossarsi, gonfiarsi e sanguinare più facilmente.

I disturbi gengivali, tuttavia, non sono l’unica possibile causa. Anche uno spazzolamento troppo energico o l’utilizzo di uno spazzolino con setole rigide possono danneggiare il delicato tessuto gengivale. Il sanguinamento può inoltre essere associato a cambiamenti ormonali, carenze vitaminiche, alcuni farmaci, diabete, fumo, protesi dentarie non correttamente adattate e disturbi della coagulazione.

Devo smettere di usare il filo interdentale se sanguinano le gengive?

Il sanguinamento durante l’uso del filo interdentale è spesso il segno della presenza di un’infiammazione. Continuare a utilizzarlo con delicatezza può contribuire a ridurre l’infiammazione e a migliorare la salute delle gengive. Al contrario, smettere del tutto di utilizzarlo può favorire un maggiore accumulo di placca e peggiorare il problema.

Qual è la differenza tra gengivite e parodontite?

Gengivite e parodontite non sono sinonimi. La gengivite rappresenta la fase iniziale della malattia gengivale e può regredire con una corretta igiene orale e il supporto del professionista. La parodontite è invece una forma più grave, che non è reversibile ma può essere controllata e gestita. Conoscere le differenze aiuta a riconoscere tempestivamente i segnali e a intervenire prima che la malattia progredisca.

Gengivite Parodontite Stadio della malattia Fase iniziale della malattia gengivale Fase avanzata della malattia gengivale Possibilità di recupero Può regredire con una corretta igiene orale e il supporto del professionista Non è reversibile, ma può essere controllata e gestita Segnali più comuni Arrossamento, gonfiore e sanguinamento delle gengive Sanguinamento persistente, recessione gengivale, formazione di tasche parodontali e mobilità dentale Possibili conseguenze Infiammazione limitata ai tessuti gengivali superficiali Coinvolgimento dei tessuti di supporto del dente e rischio di perdita dentale nel tempo

Quando devo rivolgermi a un dentista?

Un sanguinamento occasionale delle gengive non è insolito, ma se è frequente, persistente o abbondante non va sottovalutato. Se continua, peggiora o non migliora, è opportuno rivolgersi a un dentista o a un igienista dentale, che potrà valutare la salute orale, esaminare le gengive, individuare le possibili cause e indicare il trattamento più appropriato.

Per la salute delle gengive, uno spazzolino elettrico è migliore di uno manuale?

Le evidenze scientifiche mostrano che, rispetto a uno spazzolino manuale, lo spazzolamento elettrico può offrire benefici significativi per la salute orale. Oral-B iO aiuta a prevenire nuovi problemi a denti e gengive e, in presenza di gengivite, può favorire un miglioramento più rapido rispetto a uno spazzolino manuale. L’abbinamento tra dentifricio Oral-B e spazzolino elettrico Oral-B iO aiuta a ridurre il sanguinamento e a far regredire i segni iniziali della malattia gengivale. Le micro-vibrazioni delicate e il sensore di pressione intelligente favoriscono una pulizia efficace, contribuendo al tempo stesso a proteggere le gengive.

In particolare, l’utilizzo di Oral-B iO aiuta a proteggere le gengive e a prevenire la recessione gengivale. Uno studio condotto su persone predisposte alla recessione gengivale ha mostrato che lo spazzolino elettrico rappresenta un’opzione sicura nell’arco di 36 mesi. 1 Abbinato a una testina avanzata come Oral-B iO Gentle Care, progettata per una pulizia efficace ma delicata lungo il bordo gengivale, Oral-B iO garantisce prestazioni di pulizia superiori. Diversi studi clinici indipendenti mostrano infatti una rimozione della placca superiore del 100% e una rimozione della placca lungo il bordo gengivale sei volte maggiore rispetto a uno spazzolino manuale, oltre a una probabilità 14,5 volte superiore di passare da gengive non sane a gengive sane rispetto all’uso regolare di uno spazzolino manuale.

Il dentifricio può contribuire a trattare la malattia gengivale o solo prevenirla?

I dentifrici contenenti fluoruro stannoso, come Oral-B Pro-Expert, sono formulati per contrastare e neutralizzare i batteri dannosi della placca che si accumulano lungo il bordo gengivale, contribuendo a trattare e prevenire la gengivite. La routine può essere completata con l’uso quotidiano del filo interdentale.

1. Sutor, S., et al. (2025). Effect of a powered and a manual toothbrush in subjects susceptible to gingival recession: a 36-month randomized controlled clinical study . International Journal of Dental Hygiene, 23(1), 26–36.

Informazioni su Oral-B

Oral-B® è stata fondata nel 1950 da un paradontologo californiano, che ha inventato uno spazzolino innovativo per aiutare i suoi pazienti ad avere denti e gengive più sani anche a casa. Oral-B® rimane fedele alla propria missione ed è oggi il leader mondiale nel settore degli spazzolini con un valore di oltre 5 miliardi di dollari. Parte di Procter & Gamble Company, il marchio produce spazzolini elettrici e dentifrici per adulti e bambini, idropulsori orali e prodotti per la pulizia interdentale.

Informazioni su Procter & Gamble

P&G serve i consumatori di tutto il mondo con uno dei portafogli più solidi di marchi leader, affidabili e di qualità, tra cui Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. La comunità P&G comprende attività in circa 70 Paesi nel mondo. Visitare https://www.pg.com per le ultime notizie e informazioni su P&G e i suoi marchi. Per altre notizie su P&G, visitare https://www.pg.com/news .

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