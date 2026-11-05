Gencom , società di investimenti con sede negli Stati Uniti, che detiene e sviluppa proprietà immobiliari di prestigio in tutto il mondo, annuncia l'acquisizione di Rosewood London , storico hotel di lusso da 308 camere situato a 252 High Holborn, nel centro di Londra. L'acquisizione rafforza la piattaforma globale di Gencom per gli investimenti nel settore alberghiero e amplia la sua presenza in Europa con il suo primo hotel di lusso a Londra.

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Gencom, a U.S.-based investment firm that owns and develops prized real estate around the world, announces the acquisition of Rosewood London in Central London

Londra rappresenta uno dei mercati alberghieri con le maggiori limitazioni di offerta al mondo, supportato da una domanda tutto l'anno da parte di turisti e viaggiatori d'affari.

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