Gatik, azienda leader negli autotrasporti autonomi, oggi ha annunciato un finanziamento da 200 milioni, mentre accelera la domanda di autotrasporti commerciali senza conducente nelle catene di fornitura di aziende Fortune 50 nei settori retail, dei generi alimentari e dei beni di largo consumo. Il round di Serie D è stato condotto da Qatar Investment Authority (QIA) e Koch Disruptive Technologies (KDT), con la partecipazione di Millennium Management, ARK Invest, Intact Private Capital e di altri investitori.

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Gatik Announces Series D round

Gatik ha creato una delle aziende più commercialmente all'avanguardia negli autotrasporti autonomi, con ricavi da contratti pari a oltre 600 milioni di dollari, 85.000 commesse completate interamente senza conducente e consegne puntuali per il 99% in tutte le sue operazioni.

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