D-Wave Quantum Inc. (NASDAQ: QBTS) (“D-Wave” o la “Società”), l’unica impresa a sviluppare computer quantistici a doppia piattaforma che offre sistemi, software e servizi che utilizzano sia la tecnica del quantum annealing sia il Gate Model quantum, oggi ha annunciato, in occasione del Digital Innovation Forum 2026 , che il suo computer quantistico che applica la tecnica del quantum annealing – Advantage2 TM – è arrivato in Lombardia per essere installato nella Villa Saporiti, a Como. Finanziato da Swiss Quantum Technology SA (“SQT”), il sistema, denominato VoltaB1 nell’ambito dell’ecosistema Q-Alliance, una volta installato fornirà a ricercatori, università e imprese europee l’accesso a una tecnologia di calcolo quantistico, potente e a livello di produzione, che applica la tecnica del quantum annealing. Il suo arrivo segna una fase importante nell’attività di Q-Alliance per trasformare gli ambiziosi obiettivi dell’Italia nel campo del calcolo quantistico in capacità di ricerca, applicazioni pratiche e opportunità industriali.

Il computer quantistico che applica la tecnica del quantum annealing, VoltaB1 Advantage2, sarà inaugurato ufficialmente il 16 ottobre nel corso dell’evento Quantum per l’Italia promosso da Q-Alliance, che si svolgerà presso la storica Villa Saporiti nell’ambito delle iniziative di celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta. Durante la speciale cerimonia, alla quale parteciperanno rappresentanti del mondo della ricerca, dell’industria e delle istituzioni, interverrà CEO D-Wave, il dott. Alan Baratz. La cerimonia fa seguito all’importante firma, apposta a nome di D-Wave, della Dichiarazione di Volta in occasione della World Tech Conference di Milano nel giugno 2026, che ha definito un quadro di cooperazione su calcolo quantistico, intelligenza artificiale e infrastrutture di calcolo sovrane.

“Portare a Como il primo computer quantistico d’Italia che applica la tecnica del quantum annealing rappresenta un traguardo storico verso la trasformazione del calcolo quantistico in una capacità operativa al servizio dell’innovazione e dell’industria italiane”, spiega il dott. Baratz. “L’Italia dispone sia di scienziati e ricercatori di straordinario talento sia di un’eccezionale forza industriale. Insieme a SQT e a Q-Alliance possiamo mettere a disposizione dei gruppi di lavoro italiani la tecnologia e l’esperienza pratica necessarie per affrontare problemi complessi, sviluppare applicazioni in grado di arrivare alla fase di produzione e costruire competenze nel Paese. È così che l’infrastruttura quantistica diventa vantaggio industriale”.

Il sistema Advantage2 arriva sulla scia di un accordo da 10 milioni di euro stipulato tra D-Wave e SQT per installare in Europa un computer quantistico che applica la tecnica del quantum annealing. Ai sensi dell’accordo, SQT ha acquisito per cinque anni il 50% della capacità del sistema e detiene un’opzione per l’acquisto dell’intero sistema. Una volta operativo, il sistema sarà accessibile tramite il servizio cloud quantistico in tempo reale D - Wave Leap™ , che garantisce una disponibilità e un tempo di attività del 99,9%.

“L’arrivo del sistema Advantage2 in Lombardia mette un’infrastruttura fisica alla base della nostra visione per l’innovazione quantistica italiana”, aggiunge Thomas F. Darden, amministratore delegato ad interim SQT. “Il nostro investimento intende mettere in contatto ricercatori e imprese con risorse di calcolo avanzate, promuovere lo sviluppo di applicazioni utili e contribuire a creare le competenze che sosterranno il ruolo dell’Italia nell’economia quantistica”.

Grazie a oltre 4.400 qubit, il sistema Advantage2 è il computer quantistico D-Wave che applica la tecnica del quantum annealing più avanzato e ha dimostrato di poter superare il calcolo classico riguardo a un complesso problema di simulazione di materiali che avrebbe richiesto a uno dei supercomputer classici più potenti al mondo quasi un milione di anni e un consumo di energia elettrica pari a quello annuale mondiale. Oggi alcune delle più grandi imprese al mondo in diversi settori – aviazione, fabbricazione, telecomunicazioni e sanità – usano il sistema Advantage2 per affrontare problemi concreti, che spaziano dall’ottimizzazione alla simulazione di materiali fino all’intelligenza artificiale.

Informazioni su D-Wave Quantum Inc.

D-Wave è un leader nello sviluppo e nella fornitura di sistemi, software e servizi di calcolo quantistico. È il primo produttore al mondo di computer quantistici e il primo – e unico – a offrire prodotti e servizi di calcolo quantistico a doppia piattaforma, che comprendono sia la tecnica del quantum annealing sia il Gate Model quantum. La mission di D-Wave consiste nell’aiutare i clienti a realizzare oggi il valore del calcolo quantistico mediante sistemi di livello aziendale disponibili localmente e tramite il servizio cloud quantistico Leap™, che garantisce una disponibilità e un tempo di attività del 99,9%. Più di 100 imprese e organizzazioni dei settori commerciale, pubblico e della ricerca contano su D-Wave per affrontare complesse sfide computazionali tramite il calcolo quantistico. Per scoprire di più su come realizzare oggi il valore del calcolo quantistico e come D-Wave sta plasmando i progressi industriali e sociali del domani grazie ai computer quantistici: https://www.dwavequantum.com/ .

Dichiarazioni previsionali di D-Wave

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Referente D-Wave per i media

Alex Daigle

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