GasEntec Holdings Inc., società globale di tecnologie e attività per il GNL, oggi ha presentato il nuovo asset proprietario. L'obiettivo è accelerare la prossima fase della sua crescita ed espandere la commercializzazione delle tecnologie e delle soluzioni proprietarie di GasEntec nel settore del GNL.

Un consorzio guidato da Groupe Mimran ha rilevato una quota di maggioranza in GasEntec Holdings Inc., la holding statunitense, per sostenere la crescita internazionale di GasEntec; in base al nuovo assetto, GasEntec Holdings costituisce la società madre delle operazioni di GasEntec nella Corea del Sud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260910261855/it/

Steve Olson

Direttore marketing

steveo@gasentec.com

+1 (770) 710-4768

Montieth & Company

gasentec@montiethco.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire