Future Health – Un’iniziativa a livello globale intrapresa da Abu Dhabi e Bridge for Billions lancerà un nuovo programma di imprenditorialità progettato per rafforzare le imprese operanti nel settore sanitario promettenti nei mercati emergenti e aiutare le soluzioni sviluppate a livello locale a raggiungere un numero maggiore di persone.

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The first phase of the programme will target around 50 entrepreneurs leading late-incubation to early-acceleration ventures in Africa and Asia.

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