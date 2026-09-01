H.U. Group Holdings Inc. e la sua azienda interamente controllata Fujirebio oggi hanno annunciato che Health Canada ha rilasciato autorizzazioni per dispositivi medici (MDL) di Classe II per i test Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma per l'uso sulla piattaforma per test immunologici interamente automatizzata LUMIPULSE® G sul mercato canadese.

"L'autorizzazione dei test Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma per uso clinico in Canada segna un'altra fase importante nella nostra missione di ampliare l'accesso ai biomarcatori ematici affidabili e clinicamente significativi per i medici e i pazienti di tutto il mondo", ha dichiarato Christiaan De Wilde, AD di Fujirebio Europe N.V.

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