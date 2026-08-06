Frontgrade Technologies Inc. (“Frontgrade”), un fornitore leader di prodotti elettronici e sottosistemi di importanza critica, oggi ha annunciato l'ampliamento del proprio team dirigente, mentre continua a investire nelle competenze necessarie per la prossima generazione di missioni in ambito spaziale, della difesa e dell'intelligence. Le nuove nomine nei settori che vanno dalla finanza all'informatica, dalle operazioni alla reputazione e dal go-to-market alla leadership dei prodotti rafforzano l'impegno di Frontgrade ad accelerare l'innovazione e aiutare i clienti a orientarsi in un ambiente sempre più complesso.

Le sei nomine comprendono:

Andrew Matsuyama, Direttore finanziario, porta oltre 30 anni di esperienza nella dirigenza finanziaria e aziendale durante periodi di crescita e trasformazione in organizzazioni con una forte componente industriale e tecnologica.

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