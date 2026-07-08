Con il passaggio dell'intelligenza artificiale dalla sperimentazione al cuore delle attività aziendali si delinea una nuova realtà: implementare l'AI su larga scala non è più una sfida tecnologica, ma una necessità inderogabile di trasformazione.

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FPT Corporation oggi ha annunciato il rilascio di uno studio globale sulla leadership di pensiero dal titolo: "From Pilots to Reusable Platforms: A Blueprint for Scaling Enterprise AI" (Dai progetti pilota alle piattaforme riutilizzabili: un modello per la scalabilità dell'AI aziendale). Pubblicato in data 8 luglio 2026, questo documento, commissionato a Forrester Consulting per conto di FPT, esamina il modo in cui le aziende di settori e regioni diverse portano avanti il proprio percorso verso l'AI e perché molte di esse ancora non riescono a tradurre la spinta propulsiva iniziale in un impatto continuativo per tutta l'impresa.

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Mai Duong (Sig.ra)

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