Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato i programmi completi delle conferenze Technology & Innovation Forum Central (Austin, 14–15 settembre 2026), Technology & Innovation Forum EMEA (Londra, 30 settembre–1 ottobre 2026) e Technology & Innovation Forum East (New York, 4-5 novembre 2026).

Il tema di quest'anno, "The IT Singularity" (La specificità dell'IT), esamina in profondità la nuova era dell'AI, in cui l'intelligenza artificiale è diventata onnipresente e non rappresenta più un vantaggio competitivo a sé stante.

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Hannah Segvich

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