Netmore Group , l'operatore di rete nonché fornitore di piattaforme per il Massive IoT leader nel settore, oggi ha annunciato che Flashnet , un'azienda del Lucy Group, nonché leader globale di soluzioni di illuminazione stradale intelligente, è entrata a far parte del Programma Pulse Partner di Netmore. La collaborazione segna un'altra tappa importante nel crescente ecosistema di Netmore, integrando la connettività migliore del settore e soluzioni di infrastrutture smart consolidate per accelerare la trasformazione digitale di città e servizi di pubblica utilità in tutto il mondo.

Guidata dalla rapida urbanizzazione, da disposizioni governative di sostenibilità e dall'introduzione sempre più rapida di programmi di città smart in tutto il mondo, l'illuminazione stradale smart è sempre più spesso riconosciuta come il punto di ingresso per la trasformazione di città smart e uno dei segmenti in più rapida crescita del mercato globale delle infrastrutture dell'IoT.

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