Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY) , una piattaforma edge cloud leader a livello globale, oggi ha annunciato di essere diventata partecipante di DIMPACT, la coalizione di organizzazioni principali che lavorano per allineare gli innovatori e i decisori politici del settore attorno a soluzioni significative, basate sulla scienza che riducono gli impatti ambientali risultanti dalla distribuzione di prodotti multimediali digitali.

Come primo fornitore di piattaforme edge cloud a far parte della coalizione, Fastly apporta dati di rete edge critici e concreti e competenze infrastrutturali e un approccio trasparente al calcolo delle emissioni e alla reportistica per aiutare le principali aziende mediatiche, di streaming ed editrici a comprendere e ottimizzare la propria impronta di carbonio digitale.

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