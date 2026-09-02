Exeon Analytics sta ampliando il proprio team dirigente con due nuovi incarichi. Wayne Jennings assume l'incarico appena creato di Direttore delle soluzioni, mentre Johan Roman diventa Direttore delle entrate. Le nomine fanno parte dell'anno in cui si celebrano i dieci anni dalla fondazione dell'azienda come derivata di ETH Zurich, creando la struttura per la prossima fase di crescita.

Exeon Analytics offre analisi di sicurezza complete per le organizzazioni che affrontano un numero crescente di punti ciechi, traffico crittografato e pressioni normative. Wayne Jennings è entrato a far parte di Exeon Analytics nel luglio 2024, inizialmente alla direzione di Supporto e Ingegneria. Come Direttore delle soluzioni, è responsabile del ciclo di vita tecnico dei clienti, dalla fase di prevendita e di verifica della fattibilità all'implementazione e alla gestione tecnica a lungo termine dell'account e della formazione tecnica dei partner.

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Exeon Analytics AG

Grubenstrasse 12, 8045 Zurigo, Svizzera

Gregor Erismann, CEO

+41 44 500 77 21

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