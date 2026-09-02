euroAtlantic Airways ("EAA"), una società del portafoglio Njord Partners e attività di noleggio con equipaggio di aeromobili e charter, è lieta di annunciare l'aggiunta alla sua flotta di un nuovo aeromobile Airbus A330-300, che rafforzerà ulteriormente le sue capacità di velivoli widebody per lungo raggio e che sosterrà la traiettoria di crescita dell'Azienda nei settori ACMI e charter.

L'Airbus A330-300 è stato preso in locazione presso Square Aviation (JSA). Di appena 15 anni, il velivolo è configurato secondo una distribuzione in tre classi: Business, Premium Economy ed Economy, e consente di ospitare 290 passeggeri. Offre poltrone completamente reclinabili in Business Class, oltre a schermi personali per l'intrattenimento integrati in ogni poltrona in tutta la cabina.

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Jennifer Renwick

Letaba Rimell

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