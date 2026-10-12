Con la dipendenza sempre maggiore di automazione industriale, produzione intelligente e operazioni sul campo dall'informatica mobile mission-critical, la richiesta globale di tablet, laptop, dispositivi portatili rugged continua ad accelerare. Emdoor Information , una società quotata in borsa sul mercato principale delle azioni di classe A in Cina dal 2023 e con 18 anni di esperienza nel settore dei dispositivi informatici rugged, si è affermata come fornitore di soluzioni informatiche robuste per clienti industriali in tutto il mondo. Fondata nel 2008, la società garantisce una crescita sostenuta, produzione del massimo livello, supply chain resilienti, R&S full-stack e servizi completi per il ciclo di vita. I suoi prodotti informatici rugged e i clienti industriali ora coprono le aree di America del Nord, America Latina, Europa e Asia-Pacifico.

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Rugged Computing Solutions Provider

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