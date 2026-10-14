eM Client, azienda europea di software, annuncia il lancio di eM Client 11 , il più importante aggiornamento della propria applicazione per la posta elettronica e la produttività, utilizzata da milioni di persone nel mondo. La nuova versione combina funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, standard aperti e numerosi miglioramenti della produttività, rafforzando il posizionamento di eM Client come alternativa indipendente a Microsoft Outlook per aziende e pubbliche amministrazioni attente alla sovranità digitale, alla privacy e al controllo dei propri dati.

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Finestra principale di eM Client 11

Finestra principale di eM Client 11

Intelligenza artificiale senza vincoli di fornitore

eM Client 11 introduce un assistente AI integrato che permette di cercare, riassumere e organizzare le e-mail utilizzando il linguaggio naturale. Le nuove funzionalità includono la scrittura personalizzata, le risposte rapide basate sul contesto , il rilevamento automatico di attività ed eventi e la creazione di regole e-mail tramite semplici istruzioni.

Grazie a Bring Your Own Key (BYOK) , le organizzazioni possono collegare, con le proprie chiavi di accesso, fornitori e modelli AI compatibili di propria scelta, in linea con le esigenze di sicurezza e protezione dei dati.

Il supporto al Model Context Protocol (MCP) , uno standard aperto, consente agli assistenti AI esterni di accedere alle informazioni pertinenti delle e-mail ed eseguire operazioni supportate dall'applicazione, integrando la posta elettronica nei flussi di lavoro automatizzati.

Sovranità digitale, privacy e controllo dei dati

In un contesto di crescente attenzione alla sovranità digitale in Italia e in Europa, eM Client offre un modo concreto per ridurre la dipendenza dagli ecosistemi proprietari.

Sviluppata interamente in Europa, l'applicazione supporta gli standard aperti IMAP, CalDAV e CardDAV, oltre a Microsoft Exchange (tramite EWS o Microsoft Graph) e agli account Google . Aziende e pubbliche amministrazioni possono così scegliere la propria infrastruttura e-mail indipendentemente dal client utilizzato.

È possibile sostituire Outlook mantenendo Microsoft 365 e migrare successivamente verso un'infrastruttura sovrana senza imporre agli utenti un ulteriore cambio di applicazione.

Privacy e controllo dei dati sono fondamentali: le e-mail e i dati personali vengono archiviati ed elaborati localmente in eM Client, senza richiedere un'infrastruttura cloud proprietaria aggiuntiva. Le organizzazioni mantengono così il controllo sui propri dati e sulla loro conservazione.

Per i contratti con la pubblica amministrazione, eM Client è disponibile a stipulare accordi di deposito fiduciario del codice sorgente ( source-code escrow ) o altre modalità di accesso al codice.

«La sovranità digitale non significa dover sostituire contemporaneamente l'intera infrastruttura IT», afferma Michal Bürger, CEO e cofondatore di eM Client. «Con eM Client 11 offriamo un'alternativa moderna a Outlook, compatibile sia con gli ambienti Microsoft esistenti sia con le infrastrutture aperte. Le organizzazioni mantengono il controllo dei propri dati e la libertà di scegliere i fornitori di AI».

Maggiore produttività e tecnologie moderne

eM Client 11 introduce una nuova palette dei comandi (Command Palette) , la possibilità di fissare i messaggi importanti, automazioni avanzate, il supporto alla chat Matrix , un'interfaccia rinnovata e numerosi miglioramenti al calendario.

Tra le novità figurano anche il supporto nativo ai processori ARM ed eM Sync , per sincronizzare le impostazioni tra dispositivi con crittografia end-to-end.

Disponibilità

eM Client 11 è disponibile per Windows e macOS , con applicazioni anche per Android e iOS.

Maggiori informazioni: https://it.emclient.com

Informazioni su eM Client

eM Client è un'azienda europea con sede a Praga che sviluppa soluzioni di posta elettronica e produttività utilizzate da milioni di persone nel mondo. L'applicazione integra e-mail, calendario, contatti, attività, note e chat, con particolare attenzione a produttività, privacy, interoperabilità e indipendenza tecnologica.

Contatti per la stampa
E-mail: burger@emclient.com
Tel.: +420 739 024 024



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