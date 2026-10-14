eM Client, azienda europea di software, annuncia il lancio di eM Client 11 , il più importante aggiornamento della propria applicazione per la posta elettronica e la produttività, utilizzata da milioni di persone nel mondo. La nuova versione combina funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, standard aperti e numerosi miglioramenti della produttività, rafforzando il posizionamento di eM Client come alternativa indipendente a Microsoft Outlook per aziende e pubbliche amministrazioni attente alla sovranità digitale, alla privacy e al controllo dei propri dati.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014181525/it/

Finestra principale di eM Client 11

Intelligenza artificiale senza vincoli di fornitore

eM Client 11 introduce un assistente AI integrato che permette di cercare, riassumere e organizzare le e-mail utilizzando il linguaggio naturale. Le nuove funzionalità includono la scrittura personalizzata, le risposte rapide basate sul contesto , il rilevamento automatico di attività ed eventi e la creazione di regole e-mail tramite semplici istruzioni.

Grazie a Bring Your Own Key (BYOK) , le organizzazioni possono collegare, con le proprie chiavi di accesso, fornitori e modelli AI compatibili di propria scelta, in linea con le esigenze di sicurezza e protezione dei dati.

Il supporto al Model Context Protocol (MCP) , uno standard aperto, consente agli assistenti AI esterni di accedere alle informazioni pertinenti delle e-mail ed eseguire operazioni supportate dall'applicazione, integrando la posta elettronica nei flussi di lavoro automatizzati.

Sovranità digitale, privacy e controllo dei dati

In un contesto di crescente attenzione alla sovranità digitale in Italia e in Europa, eM Client offre un modo concreto per ridurre la dipendenza dagli ecosistemi proprietari.

Sviluppata interamente in Europa, l'applicazione supporta gli standard aperti IMAP, CalDAV e CardDAV, oltre a Microsoft Exchange (tramite EWS o Microsoft Graph) e agli account Google . Aziende e pubbliche amministrazioni possono così scegliere la propria infrastruttura e-mail indipendentemente dal client utilizzato.

È possibile sostituire Outlook mantenendo Microsoft 365 e migrare successivamente verso un'infrastruttura sovrana senza imporre agli utenti un ulteriore cambio di applicazione.

Privacy e controllo dei dati sono fondamentali: le e-mail e i dati personali vengono archiviati ed elaborati localmente in eM Client, senza richiedere un'infrastruttura cloud proprietaria aggiuntiva. Le organizzazioni mantengono così il controllo sui propri dati e sulla loro conservazione.

Per i contratti con la pubblica amministrazione, eM Client è disponibile a stipulare accordi di deposito fiduciario del codice sorgente ( source-code escrow ) o altre modalità di accesso al codice.

«La sovranità digitale non significa dover sostituire contemporaneamente l'intera infrastruttura IT», afferma Michal Bürger, CEO e cofondatore di eM Client. «Con eM Client 11 offriamo un'alternativa moderna a Outlook, compatibile sia con gli ambienti Microsoft esistenti sia con le infrastrutture aperte. Le organizzazioni mantengono il controllo dei propri dati e la libertà di scegliere i fornitori di AI».

Maggiore produttività e tecnologie moderne

eM Client 11 introduce una nuova palette dei comandi (Command Palette) , la possibilità di fissare i messaggi importanti, automazioni avanzate, il supporto alla chat Matrix , un'interfaccia rinnovata e numerosi miglioramenti al calendario.

Tra le novità figurano anche il supporto nativo ai processori ARM ed eM Sync , per sincronizzare le impostazioni tra dispositivi con crittografia end-to-end.

Disponibilità

eM Client 11 è disponibile per Windows e macOS , con applicazioni anche per Android e iOS.

Maggiori informazioni: https://it.emclient.com

Informazioni su eM Client

eM Client è un'azienda europea con sede a Praga che sviluppa soluzioni di posta elettronica e produttività utilizzate da milioni di persone nel mondo. L'applicazione integra e-mail, calendario, contatti, attività, note e chat, con particolare attenzione a produttività, privacy, interoperabilità e indipendenza tecnologica.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014181525/it/

Contatti per la stampa

E-mail: burger@emclient.com

Tel.: +420 739 024 024





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire