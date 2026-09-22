ELYDAN Group , azienda specializzata in soluzioni per le reti idriche ed elettriche, annuncia l'acquisizione di Radpol Pipes , un'azienda industriale polacca specializzata nella produzione di sistemi di tubature preisolate per le reti di riscaldamento e raffreddamento dei quartieri. L'acquisizione amplia le capacità di Elydan nell'infrastruttura energetica a basse emissioni di carbonio. Il Gruppo sta avviando una nuova fase del suo sviluppo europeo con un fatturato di oltre 250 milioni di euro e 600 dipendenti in 7 Paesi europei.

L'espansione nel mercato europeo guidata dalla decarbonizzazione e dalla sovranità energetica

“Con Radpol Pipes, aggiungiamo le competenze tecnologiche necessarie a coprire l'intera gamma di reti di riscaldamento e raffreddamento dei quartieri. Questa acquisizione riflette un'ambizione molto concreta: fornire ai nostri clienti le soluzioni più complete per accelerare la decarbonizzazione delle infrastrutture e contribuire alla sovranità energetica dell'Europa. L'acquisizione rappresenta inoltre una tappa storica nella nostra strategia Momentum 2030, che rafforza la nostra ambizione di creare un gruppo industriale europeo leader in questi mercati”. Marc-Antoine Blin, Presidente di ELYDAN Group

“La corrispondenza tra Elydan e Radpol Pipes è evidente: ora possiamo offrire una gamma unica e completa che unisce le tecnologie rigide e flessibili necessarie per affrontare la rete di riscaldamento o raffreddamento di un intero quartiere, dalla produzione di energia fino all'edificio connesso. Per i nostri clienti, questo significa un unico punto di contatto, un'offerta di diversi materiali e un'assistenza completa, dalla progettazione all'installazione, compresa la progettazione e il dimensionamento, la determinazione dei costi, la formazione degli installatori e l'assistenza in sede. Siamo già in grado di offrire questa soluzione in Francia e la introdurremo progressivamente nei nostri altri mercati europei”. Éric Albaret, CEO di Elydan

Un nuovo capitolo europeo per Elydan e Radpol Pipes

Con l'integrazione di Radpol Pipes, che genera un fatturato di circa 50 milioni di euro , il Gruppo aggregato rappresenta un fatturato di oltre 250 milioni di euro, 600 dipendenti e 8 impianti di produzione , con operazioni in sette Paesi europei: Francia, Belgio, Germania, Austria, Finlandia, Svezia e ora anche Polonia .

“Entrare a far parte dell'Elydan Group apre un nuovo capitolo nella storia di Radpol Pipes e ci dà l'opportunità di sviluppare la nostra attività su una scala più ampia nei mercati europei. Continueremo a sviluppare ciò che ci rende forti: le competenze dei nostri team, il nostro know-how sui sistemi di tubature preisolate, la qualità dei nostri prodotti e la fiducia dei nostri clienti”. Jarosław Żuchowski, CEO di Radpol Pipes

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