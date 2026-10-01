Elliptic , leader mondiale nel settore della gestione del rischio on-chain, oggi ha pubblicato Built for compliance , un paper che definisce le nove decisioni di ingegneria fondamentali da cui dipende la capacità di un sistema di gestione del rischio on-chain di supportare decisioni riguardanti la compliance rapide, accurate e difendibili su scala agentica.

I sistemi automatizzati stanno già trasferendo denaro in modo autonomo e a velocità straordinarie. Attualmente i team responsabili della compliance devono prendere centinaia di migliaia di decisioni al giorno per tenere tale passo.

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Referente per i media: Rachel Matthews

Direttrice globale comunicazioni e marketing presso Elliptic

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