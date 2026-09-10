EIG, un investitore istituzionale leader nei settori globali dell'energia e delle infrastrutture, ha annunciato oggi il closing finale del fondo EIG Senior Infrastructure Debt Fund VI ("SIDF VI") a 1,9 miliardi di dollari, un risultato quasi doppio rispetto al fondo precedente. Assieme ai 2,1 miliardi di dollari impegnati in veicoli destinati a un investitori singoli, questo risultato supera l'obiettivo iniziale della strategia di 3 miliardi di dollari ed evidenzia una solida domanda da parte degli investitori alla ricerca di un'esposizione personalizzata e di lungo periodo a un debito senior nel settore delle infrastrutture.

Dal suo avvio nel luglio 2024, SIDF VI ha già impegnato circa 1 miliardo di dollari tra 16 investimenti, a dimostrazione delle solide capacità di origination.

SIDF VI ambisce a realizzare investimenti in debito senior garantito direttamente originati in un ampio ventaglio di settori, tra cui produzione di energia, energie rinnovabili, infrastrutture per la transizione energetica, infrastrutture di midstream e altre infrastrutture critiche, con particolare attenzione a opportunità negli Stati Uniti e in Europa. La strategia attinge alle relazioni di lunga data di EIG con sponsor, promotori, operatori di infrastrutture e controparti aziendali per individuare e strutturare opportunità di investimento a livello globale.

"Riteniamo di essere nella fase di accesso a uno dei cicli di investimento nelle infrastrutture in ambito energetico più importanti da decenni. Il forte sostegno a SIDF VI dimostra che gli investitori sono sempre più consapevoli del ruolo fondamentale che il capitale privato rivestirà nel finanziamento dei sistemi energetici, di alimentazione e infrastrutturali alla base delle moderne economie. Siamo riconoscenti della fiducia dimostrata dagli investitori nei confronti di EIG e continuiamo a impegnarci per essere amministratori rigorosi del loro capitale", ha dichiarato R. Blair Thomas, Chief Executive Officer di EIG.

"Siamo lieti di effettuare il closing di SIDF VI con un forte sostegno da una base di investitori globali e ci incoraggia vedere quello che la piattaforma ha già raggiunto", ha affermato Andrew Ellenbogen, Presidente di EIG e CEO di EIG Credit Management. "La combinazione di importanti impegni nei confronti del fondo e dei veicoli per i singoli investitori, tra cui strutture a lungo termine, evidenzia il desiderio degli investitori di ricorrere a metodi flessibili per accedere alla strategia. Il ritmo di distribuzione dal momento del lancio è la dimostrazione sia dell'ampiezza delle opportunità di investimento che osserviamo negli ambiti di energia e infrastrutture e la forza della piattaforma di origination, delle relazioni e della disciplina dell'underwriting di EIG".

"La crescita della domanda energetica, l'elettrificazione e la modernizzazione della rete stanno convergendo verso la creazione di un'elevata richiesta di capitale. Dal nostro punto di vista, ciò sta creando un'opportunità generazionale nel credito delle infrastrutture. Con l'aumento delle esigenze finanziarie e dei vincoli per i fornitori di capitale tradizionali, il credito privato può rivestire un ruolo sempre più importante nel finanziamento di asset infrastrutturali ed energetici fondamentali a livello globale", ha dichiarato Rob Johnson, Presidente e Chief Investment Officer di EIG Credit Management.

La piattaforma di prestiti diretti ha ricevuto il sostegno sia dagli investitori esistenti che da quelli nuovi in America del Nord, Europa, nella regione Asia-Pacifico e in Medio Oriente, a dimostrazione della vasta domanda istituzionale di strategie di credito per energia e infrastrutture. Gli investitori includono piani pensionistici pubblici e aziendali, fondi sovrani, compagnie assicurative, istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali, fondi di dotazione, fondazioni e altri investitori istituzionali.

Kirkland & Ellis LLP ha fornito la consulenza legale a EIG, Campbell Lutyens ha svolto il ruolo di agente di collocamento e Scotiabank ha agito come agente di strutturazione per il fondo rated note feeder in relazione alla costituzione e alla raccolta di fondi di SIDF VI.

Per ulteriori informazioni sul fondo, contattare investorrelations@eigpartners.com .

Informazioni su EIG

EIG è un investitore istituzionale leader nei settori energetici e infrastrutturali globali, forte di 27,1 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 giugno 2026. EIG è specializzata negli investimenti privati ​​nel settore energetico e nelle infrastrutture correlate a livello globale. Nel corso dei suoi 44 anni di storia, EIG ha investito oltre 55 miliardi di dollari nel settore energetico tramite 429 progetti o società in 44 paesi di sei continenti. Tra i clienti di EIG figurano molti dei principali fondi pensionistici, compagnie assicurative, fondi patrimoniali, fondazioni e fondi sovrani di Stati Uniti, Asia ed Europa. EIG ha sede a Washington, DC, e uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

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