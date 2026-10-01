Echodyne , impresa specializzata nello sviluppo di piattaforme radar, oggi ha annunciato la sigla di un contratto IDIQ (a consegna e quantità indefinite) a supporto del programma Domestic Shield della Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401). L’accordo contempla un tetto di 250 milioni di dollari e un periodo di ordinazione fino a 36 mesi, creando un percorso per l’acquisizione di funzionalità anti-drone ( C-UAS ) per la protezione delle forze armate, la difesa delle basi e le operazioni anti-drone negli Stati Uniti e all’estero. Il quadro contrattuale prevede che i radar avanzati Echodyne MESA saranno disponibili per l’acquisto sul mercato C-UAS della JIATF-401 per gli Stati Uniti e le nazioni alleate.

Al centro del portafoglio radar Echodyne c’è MESA, un’architettura ad array di fase a scansione elettronica basata su metamateriali e definita da software che combina un orientamento elettronico del fascio ad alta precisione con una costruzione compatta a stato solido, fornendo dati radar ad alta fedeltà senza i vincoli di dimensioni, peso, potenza e costo tradizionalmente associati ai radar ESA altamente performanti. MESA supporta un miglioramento continuo tramite software con l’evolversi delle minacce rappresentate dai droni e dei requisiti operativi.

EchoShield® porta questi vantaggi nelle missioni C-UAS più impegnative. Questo radar a medio raggio garantisce un tracciamento persistente e di alta qualità con una frequenza di aggiornamento di 10 Hz e risoluzione angolare inferiore a 0,5 gradi sia in azimut che in elevazione. Modelli avanzati di intelligenza artificiale e machine-learning classificano gli oggetti, inclusi droni ad ali fisse e multirotore, aiutando gli operatori e i sistemi connessi a distinguere le minacce e ad agire sulla base di dati di tracciamento affidabili. Le dimensioni, il peso e la potenza ridotti di EchoShield lo rendono un radar adatto per qualsiasi tipo di dispiegamento, a supporto di installazioni fisse, impieghi rapidi e operazioni in movimento, mantenendo le medesime prestazioni avanzate per ogni missione.

“La JIATF-401 collabora continuamente con i partner del settore per fornire le capacità anti-drone necessarie a proteggere i combattenti e le installazioni”, spiega Matt Ross, generale di brigata dell’Esercito degli Stati Uniti e direttore della JIATF-401. “Il nostro approccio ci consente di identificare le capacità giuste per specifici requisiti operativi e di fornirle rapidamente ai reparti militari”.

“L’efficacia della difesa anti-drone dipende dal sapere con precisione dove si trova una minaccia, tenendone traccia e inviando rapidamente dati utili ai sistemi in grado di rispondere”, aggiunge Eben Frankenberg, amministratore delegato Echodyne. “MESA offre agli operatori questa precisione in un radar che può essere impiegato in una vasta gamma di missioni e piattaforme. Questo contratto crea un percorso pratico per portare queste capacità a disposizione di un numero maggiore di forze e strutture supportate dalla JIATF-401”.

Echodyne fornisce radar ad aziende leader nel settore della difesa e i suoi prodotti sono integrati in centinaia di sistemi C-UAS in tutto il mondo, molti dei quali sono reperibili anche sul mercato CUAS. Recentemente Echodyne ha aperto uno stabilimento di produzione di 86.350 piedi quadri nello Stato di Washington in grado di produrre oltre 30.000 radar all’anno. Questo investimento ne rafforza la capacità di soddisfare la crescente domanda su larga scala di radar altamente performanti, a prezzi commerciali e pronti alla consegna.

Maggiori informazioni su Echodyne e sui suoi radar MESA sono disponibili all’indirizzo https://www.echodyne.com/ .

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un innovatore e produttore statunitense di soluzioni radar all'avanguardia per i settori di difesa, governativo, e delle applicazioni commerciali. L'architettura MESA proprietaria dell'azienda è una rara innovazione tecnologica nell'ingegneria dei radar e nella progettazione all'avanguardia dei radar. La tecnologia innovativa MESA di Echodyne utilizza materiali standard e processi produttivi per abbattere gli ostacoli relativi al costo unitario dei radar ad alte prestazioni. Il risultato è un radar commerciale a stato solido, con dimensioni, peso e potenza ridotti (low-SWaP) ed esportabile, dotato di funzionalità software avanzate che garantiscono prestazioni eccezionali, integrità dei dati e consapevolezza situazionale. I sistemi radar Echodyne, compresi i radar C-UAS e quelli per droni, sono utilizzati da fornitori di sistemi, integratori, catene di approvvigionamento nel settore della difesa e utenti finali in oltre 40 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare Echodyne.com .

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