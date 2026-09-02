Come si presenta Love, Death & Robots quando una nuova generazione di cineasti ha a disposizione l’intelligenza artificiale?

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260901647029/it/

Meet Flick Filmmakers.

Il gruppo di Flick Filmmaker Residency Summer 2026 offre una risposta possibile.

L’ultimo gruppo riunisce narratori consolidati dalla tradizionale industria dello spettacolo, compreso un ex sceneggiatore di Disney nonché talento vincitore di Emmy Award, assieme ad alcune delle voci emergenti più originali del cinema basato sull'AI. Il risultato di questa collaborazione è una raccolta di cortometraggi originali che vanno dalla fantascienza all’animazione, dal surrealismo al genere drammatico, al cinema sperimentale.

Flick Filmmaker Residency è un programma selettivo, della durata di due mesi, che supporta un gruppo ristretto di cineasti indipendenti che creano film originali utilizzando Flick.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260901647029/it/

Flick Team

Email: contact@flick.art

Sito web: https://flick.art





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire