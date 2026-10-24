Bodor Laser presenterà per la prima volta in Europa due nuove macchine laser premium per il taglio di tubi a EuroBLECH 2026, la fiera commerciale leader al mondo per la lavorazione della lamiera. L'evento si terrà dal 20 al 23 ottobre ad Hannover, e Bodor Laser sarà presente nella Hall 13, stand A181 e A182, su una superficie espositiva di oltre 1.400 m².

Le due nuove macchine offrono percorsi distinti in direzione di una produttività superiore per la lavorazione dei tubi. La serie a quattro mandrini presenta una configurazione con mandrini completamente flottanti e rotazione illimitata. Rispetto alle macchine tradizionali a tre mandrini, la sua modalità a doppio processo migliora notevolmente l'efficienza dei tubi pesanti. Il sistema fa corrispondere automaticamente la logica del mandrino al tubo e alla lunghezza del pezzo, mentre il sistema di retrazione continua intelligente consente di caricare tubi corti senza necessità di riposizionamento, aumentando ulteriormente la velocità di caricamento.

La nuovissima serie a doppio mandrino integra funzioni di taglio, foratura e maschiatura su un’unica piattaforma, con un magazzino utensili opzionale a 14 posizioni, riducendo i trasferimenti dei pezzi, le operazioni di configurazione ripetute e i tempi di attesa tra una lavorazione e l’altra. La scansione laser, il riconoscimento visivo e i sensori intelligenti interagiscono per rilevare in tempo reale i contorni dei tubi, i cordoni di saldatura e le condizioni di lavorazione, consentendo una regolazione dinamica del centro di taglio per garantire una maggiore stabilità.

Bodor Lasera presenterà inoltre la sua gamma completa di soluzioni per la lavorazione dei metalli. Saranno esposte tre macchine per il taglio laser della lamiera, la P6 da 60 kW, la P3+Automation da 12 kW e la i3 da 6 kW, con la Serie P in grado di raggiungere un’accelerazione fino a 4G e una velocità di 200 m/min. Il sistema automatizzato integra la gestione delle lamiere con lo stoccaggio delle materie prime e dei pezzi finiti, garantendo un flusso di produzione continuo. Le soluzioni di piegatura e saldatura, tra cui la saldatrice laser robotizzata da 3 kW e la saldatrice laser portatile Pro da 1,5 kW, completano il flusso di lavoro dal taglio alla finitura.

Specialisti tecnici di lingua tedesca si troveranno sul posto per dimostrare le capacità e parlare delle applicazioni. Lo stand è tra i cinque più grandi della fiera ed è il più grande tra gli espositori cinesi.

Informazioni su Bodor Laser

Bodor Laser gestisce centri assistenza in Germania e in Ungheria, con oltre 10 professionisti del posto, e si rivolge a clienti in più di 180 paesi attraverso più di 20 centri assistenza e più di 500 sedi di assistenza in tutto il mondo. In base ai dati forniti da FORWARD Business Information Co., Ltd., Shenzhen, Bodor Laser si è classificata al 1º posto su scala globale nelle vendite di macchine per il taglio laser da 1 kW e oltre per sette anni consecutivi, dal 2019 al 2025.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261022464874/it/

Contatto per i media:

www.bodor.com

Jack Thompson

info@bodor.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire