L'Autorità per la Cultura e le Arti di Dubai (Dubai Culture and Arts Authority) ha aperto le iscrizioni al 31° Simposio Internazionale sull'Arte Elettronica/Emergente (ISEA2026 Dubai), che si terrà dal 6 al 15 novembre 2026 e sarà incentrato sul tema "ELYAH: Constellating Place, Data and Identity". Il simposio sarà l'edizione più grande mai organizzata finora e riunirà artisti, ricercatori e innovatori provenienti da tutto il mondo per esplorare il punto di incontro tra arte, scienza e tecnologia e scambiare opinioni sul futuro della pratica creativa contemporanea.

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Dubai Culture Opens Registration for ISEA2026 Dubai (Graphic: AETOSWire)

L'evento sostiene gli sforzi di Dubai Culture per far progredire l'ecosistema delle arti digitali, raggiungere gli obiettivi della sua Roadmap delle arti digitali e valorizzare i talenti locali. Inoltre, rafforza la posizione di Dubai come punto di riferimento culturale globale, leader nell'innovazione, motore dell'economia creativa e radicata nel patrimonio degli Emirati.

Il simposio combina un programma artistico in presenza in tutta Dubai con un programma accademico online accessibile da qualsiasi parte del mondo. Il programma accademico online comprenderà tavole rotonde e workshop dedicati a percorsi speciali dal 6 al 9 novembre, seguiti dalle sessioni principali della conferenza accademica dal 10 al 14 novembre 2026.

L'iscrizione al programma artistico in tutta Dubai è gratuita, mentre l'accesso al programma accademico online richiede un biglietto a pagamento. Tutti i partecipanti devono registrarsi e riceveranno un codice QR personale per il loro uso esclusivo nelle sedi del programma artistico. I dettagli di accesso al programma accademico online saranno inviati all'indirizzo e-mail utilizzato per la prenotazione. Gli studenti usufruiscono di uno sconto del 50% prenotando con un indirizzo e-mail universitario valido. L'iscrizione può essere effettuata sulla piattaforma isea2026.eventshub.ai .

Il programma comprenderà oltre 100 opere d'arte e 145 articoli accademici, più di 50 interventi di artisti e tavole rotonde, oltre 10 workshop, più di 45 workshop, tavole rotonde e presentazioni dedicati a percorsi speciali, sette workshop Eco Lab e più di 20 presentazioni istituzionali nell'ambito del programma accademico online. Mostre, spettacoli dal vivo e audiovisivi, installazioni, esperienze interattive e coinvolgenti e sessioni aperte si svolgeranno in tutta Dubai, invitando il pubblico a interagire con opere che esplorano il rapporto tra persone, luoghi e tecnologia.

L'ISEA è una delle principali piattaforme al mondo dedicate all'esplorazione del rapporto tra arte, scienza e tecnologia. La sua 31ª edizione tratterà quattro temi fondamentali: Mappatura delle costellazioni, Dialoghi celesti, Futuri eco-tecnologici e Mondi collegati dalle stelle.

Fonte: AETOSWire

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Antoine Boghos

antoine@ciceroandbernay.com





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