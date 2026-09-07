Dubai Chambers ha lanciato una formazione specializzata sull'AI agentica per oltre 14.000 aziende del settore privato, con l'obiettivo di aiutare le imprese a sviluppare le competenze necessarie per adottare la tecnologia in tutte le loro operazioni.

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H.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansoori speaking during the launch of the training programme (Photo: AETOSWire)

La formazione fa parte del più ampio programma di Dubai per la transizione del settore privato verso l'IA agentica, lanciato sotto le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai.

Erogata attraverso la nuova Dubai Chambers Academy, una piattaforma di e-learning integrata, la formazione fornisce una guida pratica sull'applicazione dell'AI agentica nel mondo degli affari. I partecipanti esploreranno strumenti e soluzioni in grado di migliorare le operazioni, l'efficienza, la produttività e il processo decisionale, identificando al contempo applicazioni pratiche a supporto della crescita e dell'innovazione.

Questa formazione è pensata appositamente per aiutare le aziende a gettare solide basi in materia di IA agentica, a individuare le applicazioni rilevanti in tutti i settori della propria attività e a sviluppare le competenze necessarie per prepararsi al ruolo sempre più importante che questa tecnologia avrà nel futuro del mondo degli affari.

S.E. l'ingegnere Sultan bin Saeed Al Mansoori, Presidente di Dubai Chambers, ha dichiarato: "L'AI agentica sta aprendo nuove possibilità per il modo in cui operano le aziende. Può essere utile per gestire compiti complessi, consentire un processo decisionale più efficace, migliorare la produttività e creare nuove opportunità di crescita. Attraverso questi percorsi di formazione specializzati, puntiamo a dotare il settore privato delle capacità e delle competenze necessarie per comprendere l'AI agentica e tradurre il suo potenziale in applicazioni pratiche".

L'iniziativa fa parte di un programma più ampio che include il supporto alle aziende che sviluppano e implementano soluzioni di IA agentica, la creazione di incubatori per le società del settore, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità. Dubai Chambers ha inoltre istituito un Comitato Esecutivo per l'AI agentica al fine di accelerare l'adozione da parte del settore privato, preparare la comunità imprenditoriale ai cambiamenti tecnologici globali e rafforzare la posizione di Dubai come hub globale per l'economia digitale e le industrie del futuro.

Informazioni su Dubai Chambers

Dubai Chambers è un ente pubblico senza scopo di lucro che sostiene la visione di Dubai come polo commerciale globale attraverso il potenziamento delle imprese, l'offerta di servizi innovativi a valore aggiunto e l'opportunità di accesso a reti influenti.

* Fonte : AETOSWire

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