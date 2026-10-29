du , il fornitore leader di telecomunicazioni e di servizi digitali e Comarch Communications , un fornitore globale di soluzioni per la connettività Enterprise Tech, hanno ampliato la propria collaborazione per gettare le basi dei dati per l'esecuzione autonoma orientata agli obiettivi.

Comarch Communications sta apportando un importante aggiornamento alla piattaforma di Sistemi di supporto operativo (Operational Support Systems, OSS) di du. Creando un hub centrale unico per tutti i dati di rete indipendentemente dalla sua fonte, la piattaforma automaticamente mantiene le informazioni aggiornate, dando a du una visibilità completa in tempo reale sulle sue risorse di rete.

Justin Shields, CIO di du ha così commentato: “ In du, la nostra ambizione è elevare lo standard di agilità operativa, mantenendo al contempo la fiducia dei nostri clienti. Resilienza e controllo sono alla base di come pianifichiamo lo sviluppo dell'AI. Questa prossima fase con Comarch Communications rafforza la base dell'inventario e della topologia su cui poggia la nostra visione di una migliore esperienza cliente, consentendo al contempo la creazione di una nuova generazione di applicazioni e flussi di lavoro basati sull'AI. Unendo l'intelligenza di rete, l'AI integrata e l'automazione, stiamo creando le basi di operazioni sempre più autonome e processi decisionali più rapidi. È un passaggio importante verso operazioni più semplici, più proattive e più intelligenti nel nostro contesto multimarchio”.

Paweł Workiewicz, CCO presso Comarch Communications, ha aggiunto : " Sette anni dall'inizio della nostra collaborazione, stiamo portando la nostra partnership con du al prossimo livello. Con la manutenzione di rete e la riconciliazione dei dati che accadono automaticamente sullo sfondo grazie all'AI agentica, gli abbonati assistono a una maggiore affidabilità e meno interruzioni di servizio. Questo aggiornamento migliora direttamente i tempi di attività della rete e garantisce una più rapida risoluzione dei problemi in tutti i servizi digitali. "

Trasformare le operazioni con l'AI agentica

Questa iniziativa introduce agenti AI autonomi che monitorano le condizioni della rete, analizzano i log di diversi fornitori e gestiscono i normali flussi di lavoro. Le capacità fondamentali della piattaforma comprendono:

Correzione automatica dei dati mancanti: individuazione automatica, sincronizzazione e ripristino dei dati delle configurazioni mancanti nei sistemi dei fornitori.

individuazione automatica, sincronizzazione e ripristino dei dati delle configurazioni mancanti nei sistemi dei fornitori. Diagnosi intelligente delle discrepanze: utilizzo di agenti AI per individuare gli errori strutturali, distinguere gli errori dei fornitori da quelli di configurazione e correggere i problemi di inventario.

utilizzo di agenti AI per individuare gli errori strutturali, distinguere gli errori dei fornitori da quelli di configurazione e correggere i problemi di inventario. Ripristino più rapido e creazione di ticket intelligenti: riduzione dei tempi di risoluzione da giorni a minuti attraverso correzioni automatizzate e ticket autogenerati.

riduzione dei tempi di risoluzione da giorni a minuti attraverso correzioni automatizzate e ticket autogenerati. Catalogazione automatizzata: lettura di manuali di fornitori e aggiornamenti automatici delle library di hardware tramite API senza sforzo manuale.

Per garantire la sicurezza di livello aziendale, la struttura AI opera entro rigidi parametri di governance. Mentre l'implementazione iniziale assicura contesti "sandbox" con verifica human-in-the-loop, l'architettura è progettata per l'esecuzione autonoma, a ciclo chiuso, orientata agli obiettivi.

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