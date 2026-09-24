Dryad Networks, un leader nel rilevamento ultra precoce di incendi boschivi, oggi ha annunciato di aver vinto 800.000 dollari nella competizione XPRIZE Wildfire per la sua prestazione nelle finali dell'Autonomous Wildfire Response in Alaska.

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Silvaguard Observation and Suppression drone and Hangar

Dryad si è qualificata tra i circa 300 partecipanti iniziali alla gara quadriennale. Nel giugno 2026, tre finalisti sono stati sfidati a rilevare autonomamente ed estinguere completamente un incendio boschivo ad alto rischio entro i primi 10 minuti dall'accensione in 1.000 km² di foreste dell'Alaska, lasciando intatti gli incendi finti .

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