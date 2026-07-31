Dream Unlimited Corp. (“ Dream ”) (TSX: DRM) oggi ha annunciato che Dream e Dream Industrial Real Estate Investment Trust (“ Dream Industrial REIT ”) (TSX: DIR.UN), hanno sottoscritto accordi definitivi per l’acquisizione da parte di Dream di Chancerygate Limited (“ Chancerygate ” o “ CG ”), una società immobiliare e di gestione asset industriali con sede nel Regno Unito e una storia trentennale comprovata di risultati positivi nel settore industriale multi-let (“ MLI ”). Chancerygate gestisce attualmente un portafoglio diversificato di attivi a reddito e progetti di sviluppo per un valore totale di 1,2 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari).

Nell’ambito dell’operazione Dream rileverà la piattaforma Chancerygate di gestione degli investimenti e sviluppo immobiliare. Dream Industrial REIT acquisirà le proprietà immobiliari interamente di proprietà di Chancerygate e le quote di co-investimento nei suoi progetti gestiti per un corrispettivo di circa 78 milioni di sterline (147 milioni di dollari), al lordo di alcuni debiti in essere, e prevede di finanziare ulteriori 25 milioni di sterline (47 milioni di dollari) per completare i progetti di sviluppo di proprietà esclusiva. Il perfezionamento delle operazioni è previsto per agosto 2026.

Punti salienti dell’operazione

Una delle principali piattaforme industriali urbane in Europa. In seguito all’operazione la piattaforma combinata Dream sarà uno dei principali operatori verticalmente integrati nel settore industriale urbano in Europa, con circa 27 milioni di piedi quadri gestiti o in fase di sviluppo. La specializzazione di Chancerygate nel settore MLI si aggiunge al focus di Dream sugli asset urbani di piccole e medie dimensioni nella sua piattaforma industriale globale da 74 milioni di piedi quadri.

In seguito all’operazione la piattaforma combinata Dream sarà uno dei principali operatori verticalmente integrati nel settore industriale urbano in Europa, con circa 27 milioni di piedi quadri gestiti o in fase di sviluppo. La specializzazione di Chancerygate nel settore MLI si aggiunge al focus di Dream sugli asset urbani di piccole e medie dimensioni nella sua piattaforma industriale globale da 74 milioni di piedi quadri. L’operazione espande la presenza di Dream in Europa. La copertura di Chancerygate nel Regno Unito, in Irlanda, Spagna e Portogallo è fortemente complementare alle attività già esistenti di Dream nei Paesi Bassi e in Germania. La piattaforma europea di Dream conterà oltre 80 professionisti operanti dalle sedi di Londra, Manchester, Birmingham, Düsseldorf, Berlino, Amsterdam, Madrid, Lisbona e Dublino.

La copertura di Chancerygate nel Regno Unito, in Irlanda, Spagna e Portogallo è fortemente complementare alle attività già esistenti di Dream nei Paesi Bassi e in Germania. La piattaforma europea di Dream conterà oltre 80 professionisti operanti dalle sedi di Londra, Manchester, Birmingham, Düsseldorf, Berlino, Amsterdam, Madrid, Lisbona e Dublino. Maggiore scala. Si prevede che in seguito all’operazione le attività sotto gestione Dream a livello globale supereranno i 30 miliardi di dollari. La piattaforma europea di Dream rappresenterà oltre 6 miliardi di dollari in asset industriali e residenziali in gestione.

Si prevede che in seguito all’operazione le attività sotto gestione Dream a livello globale supereranno i 30 miliardi di dollari. La piattaforma europea di Dream rappresenterà oltre 6 miliardi di dollari in asset industriali e residenziali in gestione. Una storia comprovata di risultati positivi nella gestione di asset europei combinata con competenze di prim’ordine nello sviluppo immobiliare nel Regno Unito e in Europa. Dream opera in Europa da oltre 15 anni e ha completato operazioni per un valore superiore a 13 miliardi di dollari. La storia di risultati positivi conseguiti da Chancerygate è altamente complementare, con un tasso interno di rendimento medio a leva finanziaria realizzato del 27% su 52 progetti di sviluppo dal 2007 a oggi.

Dream opera in Europa da oltre 15 anni e ha completato operazioni per un valore superiore a 13 miliardi di dollari. La storia di risultati positivi conseguiti da Chancerygate è altamente complementare, con un tasso interno di rendimento medio a leva finanziaria realizzato del 27% su 52 progetti di sviluppo dal 2007 a oggi. Nuova joint venture programmatica paneuropea nel settore MLI. Dream, Chancerygate e Dream Industrial REIT sono in fase avanzata di negoziazione, con un investitore istituzionale globale leader, per la creazione di una nuova joint venture programmatica che mirerà a cogliere opportunità di acquisizione e sviluppo nel settore MLI in tutta Europa, con un valore lordo degli asset (GAV) target di circa 500 milioni di euro (800 milioni di dollari).

“Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Dream verso la costruzione di una delle principali piattaforme industriali in Europa. Chancerygate ci porta un team eccezionale e una presenza immediata a Londra, al centro dei flussi di capitale europei. Grazie all’unione con la nostra attuale piattaforma, siamo ben posizionati per continuare ad ampliare le nostre attività di partnership nel settore del capitale privato”, commenta Jamie Cooper, co-Presidente gestione asset presso Dream.

“Con Chancerygate, Dream Industrial REIT fa il suo ingresso nel settore industriale multi-let del Regno Unito – un settore caratterizzato da fondamentali operativi molto interessanti – potendo contare su una piattaforma operativa completamente strutturata e su relazioni istituzionali consolidate. L’operazione accelera la nostra strategia di crescita in Europa ed è coerente con il nostro obiettivo di crescita tramite una gestione ponderata del capitale e operazioni integrate verticalmente”, spiega Alexander Sannikov, amministratore delegato Dream Industrial REIT e Co-presidente gestione asset presso Dream.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di unirci a Dream, le cui capacità istituzionali e la filosofia di investimento a lungo termine si allineano con la piattaforma che abbiamo creato in Chancerygate. Negli ultimi trent’anni il nostro team si è fatto apprezzare per la gestione e la realizzazione di immobili di alta qualità per conto di alcuni degli investitori più sofisticati al mondo. Unirci a Dream ci garantisce l’accesso a una scala maggiore, a risorse più ampie e a una migliore capacità di servire i nostri partner mentre diamo inizio a questa nuova fase di crescita”, aggiunge Richard Bains, direttore generale Chancerygate.

Informazioni su Chancerygate

Fondata oltre 30 anni fa e con sede a Londra, nel Regno Unito, Chancerygate è una consolidata società immobiliare e di gestione asset che vanta una storia comprovata di risultati positivi nei settori industriale multi-let e, più in generale, dell’immobiliare industriale urbano. Operando da sempre con un focus su una strategia di sviluppo finalizzato alla vendita, Chancerygate ha ampliato in modo significativo le proprie attività di realizzazione e gestione di immobili a reddito, sia direttamente a bilancio sia per conto di importanti investitori istituzionali globali. Chancerygate gestisce attualmente circa 1,2 miliardi di sterline di asset, a cui si aggiungono ulteriori 200 milioni di sterline di progetti in fase di sviluppo attraverso varie iniziative private. Per maggiori informazioni visitare il sito www.chancerygate.com .

Informazioni su Dream

L’unità Dream di gestione degli asset istituzionali offre servizi di investimento e gestione asset ai propri trust quotati in borsa e ai propri partner istituzionali. Al 31 marzo 2026 Dream gestiva 28 miliardi di dollari di attivi tra entità quotate in borsa, fondi privati e partnership private nel Nord America e in Europa. Dream è un operatore leader nei settori di servizi di sviluppo immobiliare e operativi, gestione e investimento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.dream.ca .

Tutti gli importi monetari sono espressi in dollari canadesi salvo diversamente indicato.

Informazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene informazioni previsionali ai sensi della normativa sulle obbligazioni e sui titoli finanziari applicabile, comprese dichiarazioni riguardanti l’acquisizione di Chancerygate, tra cui i termini e le tempistiche del relativo perfezionamento e i benefici previsti derivanti dalla combinazione delle attività di Dream e Chancerygate; la scala, la dimensione e la composizione previste per la piattaforma industriale europea combinata, inclusi i piedi quadri gestiti o in fase di sviluppo e la presenza geografica; la dimensione e la copertura operativa previste della piattaforma combinata; l’aspettativa che, a seguito dell’operazione, la piattaforma combinata diventi uno dei principali operatori integrati verticalmente nel settore industriale urbano in Europa; la crescita prevista degli attivi industriali in gestione in Europa e degli attivi totali gestiti a livello globale da Dream in seguito al completamento dell’operazione; l’aspettativa che la specializzazione di Chancerygate nel settore MLI sia complementare al focus di Dream sugli attivi urbani di piccole e medie dimensioni; l’aspettativa di Dream che la copertura geografica di Chancerygate sia complementare alle attuali attività industriali di Dream; la nuova joint venture programmatica paneuropea prevista nel settore MLI, compreso il suo completamento e, in tal caso, i relativi termini e l’importo; la posizione favorevole in cui l’operazione Chancerygate pone Dream per continuare a farne crescere l’attività di partnership nel capitale privato; le aspettative di Dream che il settore MLI nel Regno Unito presenti fondamentali operativi molto interessanti; e le aspettative di Dream relative al perfezionamento del prezzo di acquisto, ai tempi e alle relative componenti. Non vi è alcuna garanzia che l’acquisizione proposta di Chancerygate venga completata o che sia eseguita ai sensi dei termini e delle condizioni previsti nel presente comunicato stampa. L’acquisizione proposta di Chancerygate potrebbe essere modificata, ristrutturata o risolta in conformità con i relativi termini. Le informazioni previsionali possono generalmente essere identificate dall’uso di una terminologia di tipo previsionale quali “obiettivo”, “sarà”, “prevede”, “intende”, “ritiene”, “dovrebbe”, “pianifica”, “consente” o “continua”, o espressioni simili che suggeriscono risultati o eventi futuri. Le informazioni previsionali si basano su una serie di presupposti e sono soggette a molteplici rischi e incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Dream, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli divulgati o impliciti. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle informazioni disponibili al momento in cui vengono rese, sulle stime e sulle ipotesi sottostanti formulate dalla dirigenza e sulla buona fede della dirigenza stessa rispetto a eventi, prestazioni e risultati futuri. Sebbene Dream ritenga che le aspettative e le ipotesi su cui si basano tali dichiarazioni e informazioni previsionali siano ragionevoli, non si dovrebbe fare un affidamento indebito su di esse, in quanto Dream non può garantire che si riveleranno corrette. Per loro natura, tali informazioni previsionali sono soggette a vari rischi e incertezze, che potrebbero far sì che i risultati effettivi e le aspettative differiscano in misura sostanziale dai risultati previsti o dalle aspettative espresse. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i rischi legati ai locatari, il rischio sul tasso di interesse, i rischi di inflazione, i rischi normativi, i rischi relativi all’attuale contesto economico, inclusi sia conflitti tra nazioni, guerre e sanzioni internazionali sia l’interruzione della circolazione di beni e servizi tra vari Paesi; i rischi correlati a un potenziale rallentamento economico in alcuni dei Paesi in cui operiamo; il rischio di crisi sanitarie pubbliche e di epidemie; le questioni ambientali e i rischi generali assicurati e non assicurati. Tutte le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si riferiscono alla data del 30 luglio 2026. Dream non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge. Ulteriori informazioni su tali ipotesi, rischi e incertezze sono contenute nei rispettivi documenti depositati da Dream presso le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari, tra cui il più recente modulo informativo annuale e la relazione di analisi e gestione (MD&A), disponibili sul sito www.dream.ca .

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Jamie Cooper

Co-presidente gestione asset

(416) 365-8995

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Alexander Sannikov

Co-presidente gestione asset

(416) 365-4106

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Meaghan Peloso

Direttrice finanziaria

(416) 365-6322

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