Sovos , la società agentica di conformità fiscale, oggi ha annunciato di aver superato le 170.000 organizzazioni iscritte nella rete Sovos, tra cui i fornitori di servizi approvati sia con marchio Sovos che con marchio di partner, utilizzando la tecnologia Sovos in Francia. A confronto, i competitori più prossimi hanno registrato ciascuno meno di 2.200 organizzazioni. Il traguardo rappresenta un vantaggio significativo nel settore della fatturazione elettronica di livello produttivo, con Sovos che gestisce volumi di transazioni molto superiori a quelli di qualsiasi altro fornitore di servizi di conformità fiscale operante in Francia.

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